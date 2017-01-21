تعاني المرأة المعنَّفة الأمرّين من زوجها المعنِّف، حيث يمارس عليها كل أنواع العنف أحيانا، الاقتصادي والمعنوي وليس فقط الجسدي والجنسي. على الرغم من ذلك كله تقرّر البقاء معه، وتشعر بالضياع من دونه.... قراءة المزيد
كل الكائنات الحيّة لديها ذاكرة، إنما وحده الكائن البشري، يملك القدرة، بفعل إرادي وحر، لأن يعيد الذاكرة، بأن يجعل الماضي حاضراً كي يعصّرنه ويعيشه. فالذاكرة ليست آلية دماغية، بل هي فعل نفسي وتعبير عن... قراءة المزيد
صحافة وصحيفة وقرطاس ووثيقة مكتوبة، لا يمكن الاستغناء عنها نهائياً، مهما أنتجت التكنولوجيا. الصحافة ليست خبراً وحبراً وورقاً فقط، أو مطبعة وعمّالا، إدارة وموظفين ومباني، متعلمين واختصاصيين، قرّاءً... قراءة المزيد
في إطار سلسلة مقالات تسلّط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه لبنان، جمع المركز اللبناني للدراسات آراء كبار الخبراء حول ما ينبغي أن تكون أولويات الحكومة الجديدة. تتناول هذه المقالة مسائل مركزية... قراءة المزيد
قد يتفاجأ البعض من موقف مماثل علماً بأنه مرّ على اللبنانيين أكثر من عشر سنوات في انتظار قانون انتخابي يلبّي طموحاتهم، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع ولتطبيق المعايير الدولية التي تزيد من نزاهة... قراءة المزيد
ان مفهوم القيادة السياسية يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الأنظمة السياسية، وخصوصاً في الدول النامية حيث تطغى الشخصانية وتضعف المؤسسات، وتؤثر في طبيعة الحكم، تالياً على حقوق المواطن. ان القائد هو من... قراءة المزيد
لنضع جانبا، ولو موقتا، غضب نتنياهو وأعضاء حكومته من قرار مجلس الأمن رقم 2334، في 23 كانون الأول/ديسمبر لعام 2016. وذلك لكي لا يؤخذ غضب نتنياهو من القرار حجّة في مصلحة القرار جملة وتفصيلا. علما أن... قراءة المزيد
أعلن الجيش انه "وفي عملية نوعية ومشتركة بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أحبطت قوة من مديرية المخابرات حوالى الساعة 10.30 من مساء أمس، عملية إنتحارية في مقهى costa في منطقة الحمرا،...
قتل شخصان عندما انفجرت سيارة كانا في داخلها بالقرب من السفارة الايطالية في طرابلس التي عاودت في الفترة الاخيرة فتح ابوابها، على ما اعلنت مصادر امنية وطبية ليبية.وقال مصدر أمني انه لم يكن ممكنا على...
قال الرئيس الاميركي دونالد #ترامب للعاملين في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" اثناء زيارته مقرها السبت انه "يدعمهم" بكل قوة في محاولة للتخفيف من وقع تصريحات انتقد فيها الوكالة.واضاف خلال...
حقق الحكمة بيروت فوزه الرابع في بطولة لبنان لكرة السلة لنوادي الدرجة الاولى، على حساب مضيفه اتحاد ميروبا 81-76 في ختام المرحلة العاشرة. يدين "الأخضر" الى الأميركي تيريل ستوغلين بتسجيله 30 نقطة...
تمر عملية تسليم السلطة في البيت الأبيض عبر "تويتر" أيضا. فخلال أداء دونالد ترامب اليمين الرئاسية، انتقل حساب @بوتوس على "تويتر" (الذي يشكل اسمه اختصارا لعبارة رئيس الولايات المتحدة بالإنكليزية)...
شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع بعض الارتياح في سوق القطع والذي انسحب تراجعاً في سعر تداول الدولار، بينما سلكت أسعار سندات الأوروبوند مسلكاً تنازلياً، متبعة المنحى التراجعي لسندات...
بينت دراسة أميركية أجراها باحثون في جامعة ستانفورد، ونشرت تفاصيلها في دورية Nature Medicine العلمية أنَّ احتساء القهوة و#الشاي يقلل نسبة الوفيات الناجمة عن الالتهابات المزمنة، وذلك من خلال تقليل...
ارتدت السيدة الاميركية الاولى الجديدة ميلانيا ترامب أمس فستانا ازرق انيقا من توقيع المصمم الاميركي الشهير رالف لورين لمناسبة حفل تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، في مظهر يذكر بأسلوب...
استعاد الفنان راغب علامة ذكريات أول حفل غنائي له في مصر عندما غنّى "قلبي عشقها"، مشيراً إلى انّ "الزمن تغيّر ولا يزال هناك أغنيات ضاربة إلا ان طعم الأغنية قديماً كان أجمل". تحدث علامة خلال...
دونالد #ترامب كان بالأمس النجم في حفل تنصيبه كرئيس، غير ان الرئيس الأميركي الأسبق #جورج_بوش استطاع أن يخطف الأضواء بمعاناته تحت المطر. اذ عانى بوش من معطفه البلاستيكي، فكانت الكاميرا بالمرصاد....
هناك أماكن مثيرة للمسافرين الذين يحبون الاستمتاع بالثلوج، ولكن نظراً لبرودة الطقس يصبح من الصعب تحضير الحقيبة، ويحتار المسافر في كيفية اختيار الأغراض الأمثل التي يحتاجها في رحلته خصوصاً تلك التي...
تتعدد أطباق الحلويات وأصنافها، ولكن لا تلائم جميع الأنواع فصل الشتاء البارد. طبق التفاح المخبوز مع السكر هو من أشهر وأسرع الحلويات الشهية التي تناسب الأجواء الشتوية وخاصة أجواء الأعياد. ها هي طريقة...
من أبرز أحداث يوميات عاطل عن العمل في لبنان، تصفّح مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المزدحمة بما هبّ ودبّ من كل شيء. المصادفة، في أن تنال نصيبك في مهنة تأتي إليك، كورقة حظ، وأنت تترقب صفحات...