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قانون الانتخاب
فوضى وارتباك واستياء بسبب قرار ترامب
عون مع التوافق على أي قانون عدا الستين... مصادر رئاسية: جنبلاط يمارس الأحادية
"آبل" و"فايسبوك" وسواهما... سيليكون فالي لترامب: لولا المهاجرون لما كنا
باسيل من مار مخايل: غربال الانتخابات يفصل الحبة الكبيرة عن الصغيرة
ترامب والعاهل السعودي يتفقان على اقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن
مشاهير غاضبون يغرّدون ضد ترامب... "يا للقرف أميركا تدمّر أمام أعيننا"!

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رأي

توفيق كسبار- كاتب وخبير اقتصادي
توفيق كسبار- كاتب وخبير اقتصادي
البترول والنقد ضد المواطن

البترول والنقد ضد المواطن

... ولكن إن فَسُدَ الملح فبماذا يُملّح؟ (إنجيل متّى) فلنبدأ بالتذكير بمبدأ أساسي يبدو أنه لم يعد قائماً في لبنان: إن الثروات العامة، بما فيها الأموال العامة، هي ملك جميع المواطنين اللبنانيين وليست... قراءة المزيد

غسان العيّاش
غسان العيّاش
نصفُ الألف قانونٌ لغسل الذنوب

نصفُ الألف قانونٌ لغسل الذنوب

البلاد غارقة في البحث عن قانون جديد للانتخابات.في المظهر، هذا أمرٌ عاديٌّ وطبيعي. فالتحوّلات السياسية والديموغرافية بعد ستة عقود تتطلّب إعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يحدّد طريقة تمثيل... قراءة المزيد

رمزي الحافظ
رمزي الحافظ
يا غيرة الدستور!

يا غيرة الدستور!

يُلاحظ من النقاش الدائر حول القوانين المختلفة المقترحة للانتخابات النيابية المقبلة أن ثمة قاسمين مشتركين بينها، أولهما التناقض التام بينها وبين نص الدستور وروحه، وثانيهما أنها تخلّ بمعادلة دقيقة... قراءة المزيد

بقلم النائب المستقيل روبير فاضل
بقلم النائب المستقيل روبير فاضل
ماذا بعد استقالتي؟

ماذا بعد استقالتي؟

فوجئ الكثيرون بابتسامتي العريضة عندما قدّمت استقالتي الخطية من مجلس النواب في حزيران الماضي، وظنّوا أنني سأعود عنها سريعاً أو انني توّاق الى العودة الى القطاع الخاص بعد تجربة مرّة في الحياة العامة.... قراءة المزيد

جون ستيل غوردون
جون ستيل غوردون
ترامب قد يدشّن نظاماً سياسياً جديداً

ترامب قد يدشّن نظاماً سياسياً جديداً

الانتخابات الرئاسية، على رغم كل الضجيج الذي تثيره وسيطرتها على الأنباء، لا تُغيِّر عادةً الكثير في البلاد. وهذا ليس أمراً سيئاً بل إنه مؤشّر عن قوّة الديموقراطية الأميركية. نادراً ما تبتعد هذه... قراءة المزيد

عمار الأشول- اليمن
عمار الأشول- اليمن
هويّتنا المقتولة

هويّتنا المقتولة

لم تعد تعز تعزاً ولا حلب حلباً، لقد تغيّر شكل المدينتين. الموصل كذلك لم تعد تلك التي نعرفها ونعشقها. بن غازي هي الأخرى تبدّل وجهها وتوارى رونقها. الشام ما عادت شاماً و#اليمن لم يعد يمناً. تلك... قراءة المزيد

نجيب الحاج عبيد
نجيب الحاج عبيد
بيئتنا...ثروتنا

بيئتنا...ثروتنا

اليوم، وفي ظلّ هذا الزمن الصعب، تسود شريعة "لك ما لك و لي ما لي". الكلّ يُورث و الكلّ يرث، و تبقى الطبيعة ملكاً سائباً و حقّاً ضائعاً منتهَكاً، الجميع يستغلّها و يستثمر فيها. يوماً بعد يومٍ لن يظلّ... قراءة المزيد

لبنان

حاصباني: لا أعتقد أن لبنان مستهدف بشكل مركز من الارهاب لكن هناك حالات لا بد من التيقظ لها وردعها

حاصباني: لا أعتقد أن لبنان مستهدف بشكل مركز من الارهاب لكن هناك حالات لا بد من التيقظ لها وردعها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، "قوة الأمن في لبنان، إذ أن الأجهزة يقظة رغم المخاطر التي تتعرض لها المنطقة"، مشددا على "ضرورة وضع حد للارهاب". وجزم في حديث الى "العربية...

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العالم العربي

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دوليات

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رياضة

بطولة أوستراليا المفتوحة: فيدرر يحرز اللقب

بطولة أوستراليا المفتوحة: فيدرر يحرز اللقب

أحرز السويسري روجيه فيدرر لقب بطولة #أوستراليا المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه اليوم على الاسباني رافايل نادال في نهائي من خمس مجموعات، ليحرز في ختامه اول القابه الكبرى منذ 2012. وحسم فيدرر المصنف...

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علوم وتكنولوجيا

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إقتصاد

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صحّة

Puzzle مفيدة لكم... لا تتوقفوا عن حلها!

Puzzle مفيدة لكم... لا تتوقفوا عن حلها!

تعتبر لعبة Puzzle من الألعاب التي تساهم في تطوير الذهن وزيادة الدقة وتحسين القدرة على تركيب الأحجية في مكانها. ويعتبر يوم 29 كانون الأول اليوم الوطني للعبة الـ Puzzle ويحتفى به في الولايات المتحدة...

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سياحة وسفر

بالفيديو - زي مضيفات الطيران منذ العام 1930

بالفيديو - زي مضيفات الطيران منذ العام 1930

نشرت مجلة "كوندي ناست ترافلير" المتخصصة بشؤون السفر، شريط فيديو يظهر تطور زِيِّ مضيفات الطيران خلال القرن الماضي. شاهدوا الفيديو الذي يختصر تطور الزي من العام 1930 حتى يومنا هذا، حتى بإمكانكم رؤية...

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طبخ

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حياتنا

مشروب فضله ارنستو تشي غيفارا واليوم البابا فرنسيس.... تعرفوا إلى سر هذه النبتة

مشروب فضله ارنستو تشي غيفارا واليوم البابا فرنسيس.... تعرفوا إلى سر هذه النبتة

يُروَى أن فرقة من الجيش الأرجنتيني ضلت طريقها وأضاعت هدفها فدبَّ الخوف والوهن والجوع بجنودها إلى أن اهتدت الفرقة إلى إحدى حقول الجيربا فتغذى الجنود من أوراقها أيام عدة. وبعد عودتهم إلى وطنهم خضعوا...

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23:17

جنبلاط: اتمنى بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد او التهميش حول قانون الانتخاب الجديد وفق الطائف

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23:20

باسيل: الرئيس عون سيستخدم دوره وصلاحياته الى الآخر في موضوع قانون الانتخاب وعندما لا تعود الصلاحيات تسمح سنكمل العمل شعبيا

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23:28

البيت الأبيض: العاهل السعودي والرئيس ترامب يتفقان في اتصال هاتفي على تأييد إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن

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23:36

البيت الابيض: ترامب والعاهل السعودي يؤيدان "تطبيقا صارما" للاتفاق النووي الايراني

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23:44

ترامب: سنعيد إصدار تأشيرات دخول لكل الجنسيات عند وضع نظام أكثر أمنا وقرار منع السفر ليس حظرا على المسلمين بل لحماية أمن بلادنا