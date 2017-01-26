البلاد غارقة في البحث عن قانون جديد للانتخابات.في المظهر، هذا أمرٌ عاديٌّ وطبيعي. فالتحوّلات السياسية والديموغرافية بعد ستة عقود تتطلّب إعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يحدّد طريقة تمثيل... قراءة المزيد
يُلاحظ من النقاش الدائر حول القوانين المختلفة المقترحة للانتخابات النيابية المقبلة أن ثمة قاسمين مشتركين بينها، أولهما التناقض التام بينها وبين نص الدستور وروحه، وثانيهما أنها تخلّ بمعادلة دقيقة... قراءة المزيد
فوجئ الكثيرون بابتسامتي العريضة عندما قدّمت استقالتي الخطية من مجلس النواب في حزيران الماضي، وظنّوا أنني سأعود عنها سريعاً أو انني توّاق الى العودة الى القطاع الخاص بعد تجربة مرّة في الحياة العامة.... قراءة المزيد
الانتخابات الرئاسية، على رغم كل الضجيج الذي تثيره وسيطرتها على الأنباء، لا تُغيِّر عادةً الكثير في البلاد. وهذا ليس أمراً سيئاً بل إنه مؤشّر عن قوّة الديموقراطية الأميركية. نادراً ما تبتعد هذه... قراءة المزيد
لم تعد تعز تعزاً ولا حلب حلباً، لقد تغيّر شكل المدينتين. الموصل كذلك لم تعد تلك التي نعرفها ونعشقها. بن غازي هي الأخرى تبدّل وجهها وتوارى رونقها. الشام ما عادت شاماً و#اليمن لم يعد يمناً. تلك... قراءة المزيد
اليوم، وفي ظلّ هذا الزمن الصعب، تسود شريعة "لك ما لك و لي ما لي". الكلّ يُورث و الكلّ يرث، و تبقى الطبيعة ملكاً سائباً و حقّاً ضائعاً منتهَكاً، الجميع يستغلّها و يستثمر فيها. يوماً بعد يومٍ لن يظلّ... قراءة المزيد
تعاني المرأة المعنَّفة الأمرّين من زوجها المعنِّف، حيث يمارس عليها كل أنواع العنف أحيانا، الاقتصادي والمعنوي وليس فقط الجسدي والجنسي. على الرغم من ذلك كله تقرّر البقاء معه، وتشعر بالضياع من دونه.... قراءة المزيد
قال الناشط المنسق في حركة "الشعب يريد الاصلاح" المحامي حسن بزي إن المدعين في قضية مطمر كوستا برافا ليسوا مسؤولين عن أزمة النفايات المحتملة، مشيراً الى أن البلديات لم يقدموا الى اليوم خطة بديلة لرفع...
اعلن حزب الاتحاد الديموقراطي ابرز فصيل كردي معارض في #سوريا غداً الجمعة تلقيه دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، بعدما كانت تركيا عارضت بشدة حضوره محادثات السلام في استانا....
في الآتي تفاصيل المرسومين اللذين وقعهما الرئيس الاميركي دونالد #ترامب أمس لاطلاق مشروع بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك ومكافحة الهجرة غير الشرعية. يتناول المرسوم الاول الجدار والامن على الحدود...
غادرت بعثة الرماية الى الكويت للمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات المقررةمن 26 كانون الثاني الجاري و3 شباط المقبل، وضمت كل من رئيس الاتحاد بيار جلخرئيساً، والرماةراي باسيل، ألان موسى، هشام...
قد يكون ارتفاع مستوى المحطيات بحلول نهاية القرن أسرع من المتوقع، بحسب الوكالة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي (نوا) التي حذرت من الخطر المتزايد للفيضانات المدمرة في حال تحققت أسوأ...
أعلنت سلسلة مطاعم Pizza Hut الشهيرة في أميركا إفلاسها على خلفية مشكلات مالية كبيرة ناجمة عن هبوط المبيعات وارتفاع النفقات. وأكد محامي Pizza Hut أن 53 مطعماً منتشرة في تينيسي وفرجينيا ونورث...
العصير من المشروبات الصحية والمفيدة للجسم طوال أيام السنة، خصوصاً ذاك الذي يحضر من الفواكه أو الخضراوات. هذه الفوائد تدفع الراغبين في الحفاظ على جسمٍ مثالي إلى التخلص من السموم في الجسم عبر الـ...
وجّه المصمم اللبناني العالمي #إيلي_صعب تحية الى "الارث الثقافي والفني لمصر الذي لا يقدر بثمن"، خلال عرض مجموعته للأزياء الراقية مساء أمس ضمن اسبوع #باريس للموضة. وزخرت مجموعته لربيع وصيف 2017...
أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان #هاني_شاكر قراراً بشطب اسم عازف الطبل سيد عشماوي عشماوي السيد المعروف باسم "سيد الأبيض" من عضوية النقابة لاتهامه بقضايا جنائية، وفق ما أعلن...
عثرت سلطات ماساتشوستس في شمال شرق #الولايات_المتحدة على حوالى 20 مليون دولار تحت فراش، وذلك في بداية كانون الثاني عندما كانت تحقق في عملية احتيال واسعة.وأعلن المدعي العام في ماساتشوستس عن العثور...
ذاعت في العقد الأخير شهرة زيت الارغان المغربي الذي تضاعف الطلب عليه أوروبيا في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل، فضلاً عن قيمته النادرة غذائيا وطبياً، إذ يعد واقياً من أمراض القلب والأوعية الدموية،...
المقادير1. زبدة 275 غراماً2. سميد خشن 275 غراماً3. فستق حلبي 375 غراماً4. سكر خشن 125 غراماً• لحشوة القشطة1. 1 علبة أو 395 غ من حليب نستله المكثف المحلى2. ماء 750 غراماً3. ملعقة طعام ماء ورد4....
يُروَى أن فرقة من الجيش الأرجنتيني ضلت طريقها وأضاعت هدفها فدبَّ الخوف والوهن والجوع بجنودها إلى أن اهتدت الفرقة إلى إحدى حقول الجيربا فتغذى الجنود من أوراقها أيام عدة. وبعد عودتهم إلى وطنهم خضعوا...