اكتسب الميثاق الوطنيّ أهميّة فاقت بأضعاف أهميّة الدستور، في سياق البحث عن حلول للأزمات الوطنيّة التي عرفها لبنان منذ الاستقلال إلى اليوم. بل إنّ نظرة موضوعيّة إلى مسار تلك الحلول، تبيّن أنّ تفسيرات... قراءة المزيد
التزمت مجموعة الدول الصناعيّة الثماني (مجموعة الثماني) - التي تشمل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأميركيّة - في اجتماع القمّة الّذي عقدته عام... قراءة المزيد
توقعنا من هذا العهد الجديد تدعيم أسس الديموقراطية، والعمل على توسيع المشاركة، لتشمل العدد الأكبر من شرائح المجتمع. توقعنا تعزيز العدل وانصاف المجموعات الأكثر ظلما، ورفع التمييز بكل أشكاله ضدها.... قراءة المزيد
هذه الليلة نبدأ عامًا جديدًا. ونتمنى بعضنا لبعض الخير، من غير أن نعلم ما الذي ينتظرنا في العام الجديد. الأعوام تمرّ الواحد تلو الآخر، وتمرّ بنا مرور الطير، كما يقول سفر المزامير: "أيّام سنينا سبعون... قراءة المزيد
غنيّ عن البيان أن النظام النسبي يؤمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع بحسب أحجامها الفعلية على أرض الواقع. ومن نوافل علم السياسة أن النظام الأكثري، إذا ما أخذنا معيار التمثيل حصراً، هو نظام جائر لأنه... قراءة المزيد
"داعش" تقوم بوظيفتها على أكمل وجه. "داعش" الشماعة التي عُلقت عليها مهمة القضاء على الثورة السورية، بعدما وُجِدت طرق أخرى للقضاء على الثورات في مصر وليبيا واليمن. سُوقت لنا "داعش"، التي يتركونها... قراءة المزيد
لا تزال إشكالية كتاب التاريخ تشغل الرأي العام والتربويين بين المناديين بضرورة توحيد كتب التاريخ وبناء ذاكرة وطنية وآخرين نادوا بضرورة التركيز على بناء مهارات التأريخ والتفكير التاريخي في المدرسة.... قراءة المزيد
مرة جديدة استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله وفي حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كمال نصار، اليمني سليم عبد الله صالح الملقب بـ "ابو تراب" المتهم بالاشتراك...
اعلن تنظيم الدولة الاسلامية الاثنين انه فجر محطة كبرى للغاز تؤمن ثلث حاجات سوريا من الطاقة الكهربائية، وذلك بعد شهر على سيطرته على المحطة الواقعة في وسط البلاد.واورد المرصد السوري لحقوق الانسان...
اعلنت #الامم_المتحدة اليوم، ان نحو 22 الفا من اقلية الروهينغا في بورما دخلوا #بنغلادش خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع عدد افراد هذه الاقلية الفارين من بلادهم منذ بدء هجوم جيش بورما الى 65 الفا. ويشير...
اقترب مدافع بايرن ميونيخ هولغر بادشتوبر من الانتقال إلى أحد فرق الدوري الألماني "البوندسليغه" خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي. وارتبط بادشتوبر بالانتقال إلى مانشستر سيتي الانكليزي، إلا أن اللاعب...
كشفت "#سامسونغ" عن ميزة تجعل ساعاتها الذكية "Gear S2" و"Gear S3" متلائمة ومتوائمة مع هواتف "#آيفون". وتأتي هذه الميزة بعد إطلاق "سامسونغ" تطبيق "Gear" على متجر "آبل" "App store" الذي يسمح لمستخدمي...
أعلن المدير التنفيدي لشركة "ويمو" التابعة لمجموعة #غوغل أن الشركة مستعدة لتزويد مصنعي السيارات بالتكنولوجيات التي طورتها للمركبات المستقلة، ليخوض العملاق الأميركي مجال تزويد قطع السيارات وتقنياتها....
تزوجت شذا في عمر الـ 35 وانتظرت مدة ثلاثة أعوام، حاولت خلالها شتَّى الطرق، إلاَّ أنها لم ترزق بولد. فسألت كل من حولها، فنصحوها باستشارة طبيب يعطيها الحل الأنجع. فما كان منه إلاَّ أنَّ نصحها باللجوء...
توجّهت الفنانة #هيفا_وهبي بجزيل الشكر إلى ردود فعل الناس على إطلالتها أمس ضمن برنامج "منا وجر" ("أم تي في")، وأضافت معلّقة عبر "تويتر": "كتير مبسوطة لوجودي في هذه الحلقة". أما إطلالتها، فبدت فاتنة،...
تمضي الفنانة المعتزلة طروب فترة نقاهة في لبنان، بعدما احتفلت بالاعياد فيه مع الاصدقاء والمحبين، بعيدا من الاعلام والمقابلات، حيث لا نية لديها بالعودة على رغم تلقيها بعض العروض. وتبدو طروب بكامل...
اعلنت شركة "طيران الامارات" اليوم الغاء رحلة بين مسقط ودبي اثر العثور على افعى في القسم المخصص للامتعة في الطائرة التي اعيدت الى الخدمة في وقت لاحق بعد اخراج الافعى منها.وقال متحدث باسم الشركة...
على الرغم من بعض المآسي التي طالت أخيراً عالم الطيران إلاَّ أنَّ وسيلة النقل هذه لا تزال واحدة من أسلم أشكال النقل. ووفقاً لموقع AirlineRatings.com الأوسترالي، فإنَّ عام 2016 كان ثاني أفضل الأعوام...
تتعدد أطباق الحلويات وأصنافها، ولكن لا تلائم جميع الأنواع فصل الشتاء البارد. طبق التفاح المخبوز مع السكر هو من أشهر وأسرع الحلويات الشهية التي تناسب الأجواء الشتوية وخاصة أجواء الأعياد. ها هي طريقة...
قَتلُ المرتد القريب أولَى من الكافر البعيد، نظرية معاكسة اعتمدها تنظيم "داعش" مقارنة بـ"القاعدة" التي حاولت هزَّ النظام الأميركي في عقر داره في 11 أيلول 2011، ليعود "داعش" ويقتدي بالتنظيم الأم...