الخلاف على القانون الانتخابي حالياً لا يقتصر على القوى السياسيّة الممثّلة في الحكم، بل بات خلافاً مجتمعيّاً أيضاً. من ناحية، هناك من يريد النسبيّة الكاملة ("#حزب_الله" و"حركة أمل" و"التيّار الوطني... قراءة المزيد
في منتصف التسعينيات وبعد غياب دام عشرين عاما عن الساحة الدولية، أطل لبنان الرسمي والشعبي من جديد على العالم من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع الخاص بالمرأة والمنعقد في بيجينغ. كانت المشاركة... قراءة المزيد
بعد التدخُّل الروسي في الحرب السوريّة وما رافقه من تطويب بعض الجماعات المسيحيّة لصورة الرئيس الروسيّ "بوتين" ورفعه إلى مصاف القدّيس المنقذ والحامي للأقليّات المسيحيّة في بلاد الشرق، بتنا اليوم مع... قراءة المزيد
إن أي حديث عن إصلاحات انتخابية جذرية تُعتمد في قانون يصدر ضمن المهل ويمكن تطبيقه من دون تمديد، بات مسألة مستحيلة. إذ تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه إقرار قانون انتخابي يلبّي تطلعات اللبنانيين في... قراءة المزيد
لا يعنينا من قرار السيّد دونالد #ترامب رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة بمنع استقبال مواطني بعض الدول، ومنها الوطن السوريّ، سوى تمييزه، في قراره، ما بين المسلمين والمسيحيّين. قراره شأنٌ أميركيّ... قراءة المزيد
... ولكن إن فَسُدَ الملح فبماذا يُملّح؟ (إنجيل متّى) فلنبدأ بالتذكير بمبدأ أساسي يبدو أنه لم يعد قائماً في لبنان: إن الثروات العامة، بما فيها الأموال العامة، هي ملك جميع المواطنين اللبنانيين وليست... قراءة المزيد
البلاد غارقة في البحث عن قانون جديد للانتخابات.في المظهر، هذا أمرٌ عاديٌّ وطبيعي. فالتحوّلات السياسية والديموغرافية بعد ستة عقود تتطلّب إعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يحدّد طريقة تمثيل... قراءة المزيد
أكد النائب خالد الضاهر أنّ "حرمان عكار ومطالب المجتمع المدني المحقة هي من الأولويات التي يجب متابعتها بكل قوة"، معلناً "الدعم والتأييد لكل تحركات المجتمع المدني في عكار، ولكل المطالب المحقة"....
اعتبر الامين العام لجبهة بوليساريو ابراهيم غالي ان "كل الاحتمالات واردة" للحصول على "حق تقرير المصير" في الصحراء الغربية، في تصريح يأتي بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي. وحمّل المغرب ومجلس...
اقام مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون مهرجانا في مدينة ليون، استعدادا للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما كانت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن تقيم مهرجانا مماثلا. والقى ميلانشون، مرشح...
في الدور الاول من المرحلة العاشرة لبطولة لبنان بالكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، سقط الزهراء الميناء طرابلس حامل اللقب أمام ضيفه سبيدبول شكا 1 – 3 (الاشواط 26 – 24، 24 – 26، 21 – 25، 24 –...
أطلق "#فايسبوك" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التعرف إلى أصدقاء جدد ممن يشاركونهم الاهتمامات نفسها أو يعيشون بالقرب منهم. Discover People أي اكتشاف الأشخاص، طرحها الموقع على نظامي "iOS" و"أندرويد"....
شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استمراراً للإقبال الأجنبي في سوق سندات الأوروبوند وارتفاعاً في الأسعار في سوق الأسهم، بينما بقيت قوى العرض والطلب متوازنة في سوق القطع وسط بلوغ الموجودات...
من المعلوم أنَّ الوجبات السريعة لا تمتلك فوائد صحية، أضف إلى ذلك ما كشفته دراسة أميركية جديدة إذ أشارت إلى أن طرق تعبئة هذه الوجبات وتغليفها ربما تكون ضارة بالصحة. ووجدت الدراسة أن ثلث عبوات...
أحبّت اللبنانية سالي سري الدين فن التصميم منذ صغرها، لذلك درست في لندن تصميم الأزياء في مركز "سنترال سانت مارتين" الشهير بعد دراستها فنون الاتصالات.وبعد اهتمامها بتنمية مواهب التصميم التي تتمتع...
في سياق عروض #كركلا في عمله "إبحار في الزمن طريق الحرير"، في "الفورم دي بيروت"، فاجأ رئيس حزب #القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وزوجته ستريدا جعجع، مسرح كركلا والحضور ليلة السبت بقدومهما لمشاهدة...
انتهى المطاف بكلب كان يلهو بنحو غير متوقّع، بعدما احتجز وجهه داخل إطار عجلة إحدى السيارات، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل". الكلب يدعى بلايز، كان يلعب في باحته الخاصة حينما عثر عليه صاحبه محتجزاً...
في 2 شباط من كل عام يحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة (Wetland day)، وهو تاريخ اعتماد اتفاقية الأراضي الرطبة منذ العام 1971، التي وقعت في المدينة الإيرانية رامسار على شواطئ بحر قزوين. وهدفت هذه...
يعتبر الحساء من أكثر الوجبات المهمة في فصل الشتاء. فإليكم بحسب موقع " allrecipes" طريقة تحضير حساء الجزر بالكاري، وجبة سريعة وسهلة وخفيفة والأهم مغذية!المقادير:- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي-...
في المبنى الذي أقيمُ فيه، يقطن رجل سبعيني إحدى الشقق نعلم منذ سنوات طوال أنَّه يعيش وحيداً، بعدما اختارت زوجته وأبناؤه منذ عقود الهجرة إلى #أوروبا. بقي في لبنان وكان بين فترة وأخرى يجلبُ عاملة...