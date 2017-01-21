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قانون الانتخاب
الحمراء نجت في اللحظة الحاسمة من تفجير انتحاري... توقيف الانتحاري وهو يحاول دخول المقهى
الجيش حول احباط عملية الكوستا: عمر العاصي حاول الدخول عنوة لتفجير نفسه
ماذا سيفعل العهد والحكومة بخاطفي الدولة؟
اعتباراً من اليوم....80 دولة ووكالة حول العالم بلا سفراء أميركيين!
متى تحرير بقاعنا الشمالي من خاطفيه؟
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مقالات

رأي

حليمة القعقور
حليمة القعقور
المرأة المعنَّفة والشعب اللبناني المعنَّف: مصير واحد

المرأة المعنَّفة والشعب اللبناني المعنَّف: مصير واحد

تعاني المرأة المعنَّفة الأمرّين من زوجها المعنِّف، حيث يمارس عليها كل أنواع العنف أحيانا، الاقتصادي والمعنوي وليس فقط الجسدي والجنسي. على الرغم من ذلك كله تقرّر البقاء معه، وتشعر بالضياع من دونه.... قراءة المزيد

الأب زياد الحداد- الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق
الأب زياد الحداد- الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق
موهبة القديس منصور شابة عمرها 400 عام

موهبة القديس منصور شابة عمرها 400 عام

كل الكائنات الحيّة لديها ذاكرة، إنما وحده الكائن البشري، يملك القدرة، بفعل إرادي وحر، لأن يعيد الذاكرة، بأن يجعل الماضي حاضراً كي يعصّرنه ويعيشه. فالذاكرة ليست آلية دماغية، بل هي فعل نفسي وتعبير عن... قراءة المزيد

محمد يوسف المجذوب
محمد يوسف المجذوب
لن نرضى بإلغاء الصحافة المكتوبة

لن نرضى بإلغاء الصحافة المكتوبة

صحافة وصحيفة وقرطاس ووثيقة مكتوبة، لا يمكن الاستغناء عنها نهائياً، مهما أنتجت التكنولوجيا. الصحافة ليست خبراً وحبراً وورقاً فقط، أو مطبعة وعمّالا، إدارة وموظفين ومباني، متعلمين واختصاصيين، قرّاءً... قراءة المزيد

بول سالم- نائب رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن
بول سالم- نائب رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن
أولويات برسم العهد الرئاسي اللبناني الجديد

أولويات برسم العهد الرئاسي اللبناني الجديد

في إطار سلسلة مقالات تسلّط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه لبنان، جمع المركز اللبناني للدراسات آراء كبار الخبراء حول ما ينبغي أن تكون أولويات الحكومة الجديدة. تتناول هذه المقالة مسائل مركزية... قراءة المزيد

مكرم عويس- أستاذ جامعي وأمين عام الـLADE سابقاً
مكرم عويس- أستاذ جامعي وأمين عام الـLADE سابقاً
إقرار صيغة جديدة لقانون الانتخاب في الوقت المتبقي عمل غير مسؤول

إقرار صيغة جديدة لقانون الانتخاب في الوقت المتبقي عمل غير مسؤول

قد يتفاجأ البعض من موقف مماثل علماً بأنه مرّ على اللبنانيين أكثر من عشر سنوات في انتظار قانون انتخابي يلبّي طموحاتهم، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع ولتطبيق المعايير الدولية التي تزيد من نزاهة... قراءة المزيد

حليمة القعقور- أستاذة جامعية ودكتورة في القانون الدولي.
حليمة القعقور- أستاذة جامعية ودكتورة في القانون الدولي.
ما أحوجنا إليكِ في لبنان أيتها القائدة

ما أحوجنا إليكِ في لبنان أيتها القائدة

ان مفهوم القيادة السياسية يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الأنظمة السياسية، وخصوصاً في الدول النامية حيث تطغى الشخصانية وتضعف المؤسسات، وتؤثر في طبيعة الحكم، تالياً على حقوق المواطن. ان القائد هو من... قراءة المزيد

منير شفيق-قيادي فلسطيني
منير شفيق-قيادي فلسطيني
قراءتان لقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

قراءتان لقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

لنضع جانبا، ولو موقتا، غضب نتنياهو وأعضاء حكومته من قرار مجلس الأمن رقم 2334، في 23 كانون الأول/ديسمبر لعام 2016. وذلك لكي لا يؤخذ غضب نتنياهو من القرار حجّة في مصلحة القرار جملة وتفصيلا. علما أن... قراءة المزيد

لبنان

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ما هو القانون الانتخابي الأفضل للبنان في رأيك؟

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العالم العربي

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دوليات

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رياضة

الحكمة غلب ميروبا

الحكمة غلب ميروبا

حقق الحكمة بيروت فوزه الرابع في بطولة لبنان لكرة السلة لنوادي الدرجة الاولى، على حساب مضيفه اتحاد ميروبا 81-76 في ختام المرحلة العاشرة. يدين "الأخضر" الى الأميركي تيريل ستوغلين بتسجيله 30 نقطة...

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علوم وتكنولوجيا

هكذا انتقل حساب "تويتر" الى ترامب

هكذا انتقل حساب "تويتر" الى ترامب

تمر عملية تسليم السلطة في البيت الأبيض عبر "تويتر" أيضا. فخلال أداء دونالد ترامب اليمين الرئاسية، انتقل حساب @بوتوس على "تويتر" (الذي يشكل اسمه اختصارا لعبارة رئيس الولايات المتحدة بالإنكليزية)...

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إقتصاد

فقرات

صحّة

هل تعلمون فوائد الشاي والقهوة على صحتكم؟

هل تعلمون فوائد الشاي والقهوة على صحتكم؟

بينت دراسة أميركية أجراها باحثون في جامعة ستانفورد، ونشرت تفاصيلها في دورية Nature Medicine العلمية أنَّ احتساء القهوة و#الشاي يقلل نسبة الوفيات الناجمة عن الالتهابات المزمنة، وذلك من خلال تقليل...

فقرات

موضة وجمال

هذه اطلالات ميلانيا ترامب الأخيرة، وأحد فساتينها من توقيع مصممة لبنانية.. من هي؟

هذه اطلالات ميلانيا ترامب الأخيرة، وأحد فساتينها من توقيع مصممة لبنانية.. من هي؟

ارتدت السيدة الاميركية الاولى الجديدة ميلانيا ترامب أمس فستانا ازرق انيقا من توقيع المصمم الاميركي الشهير رالف لورين لمناسبة حفل تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، في مظهر يذكر بأسلوب...

فقرات

فن ومجتمع

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حول العالم

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سياحة وسفر

كيف تحزم أمتعة السفر في الشتاء؟

كيف تحزم أمتعة السفر في الشتاء؟

هناك أماكن مثيرة للمسافرين الذين يحبون الاستمتاع بالثلوج، ولكن نظراً لبرودة الطقس يصبح من الصعب تحضير الحقيبة، ويحتار المسافر في كيفية اختيار الأغراض الأمثل التي يحتاجها في رحلته خصوصاً تلك التي...

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طبخ

ها هي طريقة تحضير طبق التفاح المخبوز مع السكر

ها هي طريقة تحضير طبق التفاح المخبوز مع السكر

تتعدد أطباق الحلويات وأصنافها، ولكن لا تلائم جميع الأنواع فصل الشتاء البارد. طبق التفاح المخبوز مع السكر هو من أشهر وأسرع الحلويات الشهية التي تناسب الأجواء الشتوية وخاصة أجواء الأعياد. ها هي طريقة...

فقرات

حياتنا

مهنة غريبة في لبنان: من هو مدوّن المكياج؟

مهنة غريبة في لبنان: من هو مدوّن المكياج؟

من أبرز أحداث يوميات عاطل عن العمل في لبنان، تصفّح مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المزدحمة بما هبّ ودبّ من كل شيء. المصادفة، في أن تنال نصيبك في مهنة تأتي إليك، كورقة حظ، وأنت تترقب صفحات...

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جديد الأخبار

23:55

تم توقيف الانتحاري اثناء دخوله المقهى وحصل تضارب ما ادى الى اصابته ونقل الى المستشفى

سياسة

00:10

بالصورة - معلومات التحقيق الأولية بيّنت أن هوية الانتحاري لبنانية

جديد الأخبار

00:44

الجيش يدهم منازل في محلة الشرحبيل بن حسنة قرب صيدا تقصياً لصحة الهوية التي وجدت مع الانتحاري

جديد الأخبار

00:57

معلومات التحقيق تشير الى ان هوية الانتحاري صحيحة وقد جرى دهم منزله في صيدا ومصادرة جهاز كمبيوتر وسيصدر بيان عن الجيش بعد قليل حول العملية

سياسة

01:41

الجيش حول احباط عملية الكوستا: عمر العاصي حاول الدخول عنوة لتفجير نفسه