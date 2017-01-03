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رأي

فاديا كيوان- أستاذة في العلوم السياسية
فاديا كيوان- أستاذة في العلوم السياسية
بَوْحُ ميشال عون وشجون المرأة المزدوجة

بَوْحُ ميشال عون وشجون المرأة المزدوجة

في منتصف التسعينيات وبعد غياب دام عشرين عاما عن الساحة الدولية، أطل لبنان الرسمي والشعبي من جديد على العالم من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع الخاص بالمرأة والمنعقد في بيجينغ. كانت المشاركة... قراءة المزيد

الشدياق يوسف
الشدياق يوسف "رامي" فاضل
بوتين وترامب و

بوتين وترامب و"الرهان الممنوع"

بعد التدخُّل الروسي في الحرب السوريّة وما رافقه من تطويب بعض الجماعات المسيحيّة لصورة الرئيس الروسيّ "بوتين" ورفعه إلى مصاف القدّيس المنقذ والحامي للأقليّات المسيحيّة في بلاد الشرق، بتنا اليوم مع... قراءة المزيد

زياد عبد الصمد- أمين عام سابق للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات
زياد عبد الصمد- أمين عام سابق للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات
التجاذبات السياسية وتأثيرها على إقرار قانون الانتخاب والحلول الممكنة

التجاذبات السياسية وتأثيرها على إقرار قانون الانتخاب والحلول الممكنة

إن أي حديث عن إصلاحات انتخابية جذرية تُعتمد في قانون يصدر ضمن المهل ويمكن تطبيقه من دون تمديد، بات مسألة مستحيلة. إذ تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه إقرار قانون انتخابي يلبّي تطلعات اللبنانيين في... قراءة المزيد

الأب جورج مسّوح
الأب جورج مسّوح
سيّد ترامب، روح خيّط بغير هالمسلّة !

سيّد ترامب، روح خيّط بغير هالمسلّة !

لا يعنينا من قرار السيّد دونالد #ترامب رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة بمنع استقبال مواطني بعض الدول، ومنها الوطن السوريّ، سوى تمييزه، في قراره، ما بين المسلمين والمسيحيّين. قراره شأنٌ أميركيّ... قراءة المزيد

توفيق كسبار- كاتب وخبير اقتصادي
توفيق كسبار- كاتب وخبير اقتصادي
البترول والنقد ضد المواطن

البترول والنقد ضد المواطن

... ولكن إن فَسُدَ الملح فبماذا يُملّح؟ (إنجيل متّى) فلنبدأ بالتذكير بمبدأ أساسي يبدو أنه لم يعد قائماً في لبنان: إن الثروات العامة، بما فيها الأموال العامة، هي ملك جميع المواطنين اللبنانيين وليست... قراءة المزيد

غسان العيّاش
غسان العيّاش
نصفُ الألف قانونٌ لغسل الذنوب

نصفُ الألف قانونٌ لغسل الذنوب

البلاد غارقة في البحث عن قانون جديد للانتخابات.في المظهر، هذا أمرٌ عاديٌّ وطبيعي. فالتحوّلات السياسية والديموغرافية بعد ستة عقود تتطلّب إعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يحدّد طريقة تمثيل... قراءة المزيد

رمزي الحافظ
رمزي الحافظ
يا غيرة الدستور!

يا غيرة الدستور!

يُلاحظ من النقاش الدائر حول القوانين المختلفة المقترحة للانتخابات النيابية المقبلة أن ثمة قاسمين مشتركين بينها، أولهما التناقض التام بينها وبين نص الدستور وروحه، وثانيهما أنها تخلّ بمعادلة دقيقة... قراءة المزيد

لبنان

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العالم العربي

غارات في إدلب... مقتل 12 من مسلّحي المعارضة

غارات في إدلب... مقتل 12 من مسلّحي المعارضة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن 12 مقاتلا إسلاميا من المعارضة المسلحة قتلوا في غارات جوية في محافظة #إدلب بشمال غرب سوريا اليوم. وأضاف المرصد الذي يراقب الحرب في سوريا أن طائرات...

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دوليات

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رياضة

الحكمة هاي سكول تهنئ ابطالها بكرة السلة والسباحة

الحكمة هاي سكول تهنئ ابطالها بكرة السلة والسباحة

هنأ الخوري كبريال تابت رئيس مدرسة الحكمة هاي سكول في عين سعادة، فرع مريم أم الحكمة، فرق المدرسة وأكاديميتها الرياضيّة على النتائج المشرّفة التي حققوها في الألعاب الرياضيّة الجماعيّة والفرديّة في...

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علوم وتكنولوجيا

اكتشف الأشخاص مع "فايسبوك"

اكتشف الأشخاص مع "فايسبوك"

أطلق "#فايسبوك" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التعرف إلى أصدقاء جدد ممن يشاركونهم الاهتمامات نفسها أو يعيشون بالقرب منهم. Discover People أي اكتشاف الأشخاص، طرحها الموقع على نظامي "iOS" و"أندرويد"....

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إقتصاد

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صحّة

الجزر علاج لأمراض عديدة، ما هي؟

الجزر علاج لأمراض عديدة، ما هي؟

كثيرة هي الأمراض التي يضع لها الأطباء روشِتّة مليئة بالأدوية للعلاج. ولكن ماذا لو استبدلنا هذه الأدوية بأطعمة طبيعية كالجزر مثلاً. فالجزر يجمع فوائد صحية عدة، منها توفير الفيتامين أ للجسم والوقاية...

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موضة وجمال

ميلا جوفوفيتش تختار "برادا"

ميلا جوفوفيتش تختار "برادا"

اختارت النجمة والعارضة السابقة الأوكرانية ميلا جوفوفيتش ماركة "#برادا" Prada لحضور العرض الأول لفيلم الشر المقيم - الفصل النهائي في لوس أنجلوس. فقد اختارت ثوباً للسهرة طويلاً بلون الخزامى والوردي...

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فن ومجتمع

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حول العالم

احتجز وجه هذا الكلب في أغرب مكان بالسيارة! (صور)

احتجز وجه هذا الكلب في أغرب مكان بالسيارة! (صور)

انتهى المطاف بكلب كان يلهو بنحو غير متوقّع، بعدما احتجز وجهه داخل إطار عجلة إحدى السيارات، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل". الكلب يدعى بلايز، كان يلعب في باحته الخاصة حينما عثر عليه صاحبه محتجزاً...

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سياحة وسفر

سافروا بالصور إلى أجمل 10 أراضٍ رطبة حول العالم!

سافروا بالصور إلى أجمل 10 أراضٍ رطبة حول العالم!

في 2 شباط من كل عام يحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة (Wetland day)، وهو تاريخ اعتماد اتفاقية الأراضي الرطبة منذ العام 1971، التي وقعت في المدينة الإيرانية رامسار على شواطئ بحر قزوين. وهدفت هذه...

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"رويترز" عن تلفزيون: إيران ستفرض قيوداً على أفراد وكيانات أميركية تساعد "جماعات إرهابية إقليمية"، رداً على العقوبات الأميركية

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22:15

اطلاق نار كثيف في حي الشروانة - بعلبك اثر اشكال بين افراد عائلتي جعفر وزعيتر

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المدعي العام الفرنسي: منفذ اعتداء اللوفر مقيم في الإمارات ودخل باريس في 26 كانون الثاني