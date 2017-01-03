الخلاف على القانون الانتخابي حالياً لا يقتصر على القوى السياسيّة الممثّلة في الحكم، بل بات خلافاً مجتمعيّاً أيضاً. من ناحية، هناك من يريد النسبيّة الكاملة ("#حزب_الله" و"حركة أمل" و"التيّار الوطني... قراءة المزيد