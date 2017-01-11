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المعارضة السورية تؤكد مشاركتها في "استانا"... ورئيس الوفد قيادي من "جيش الاسلام"
حركات تقومون بها يومياً لم تعتقدوا انها تحرق دهون البطن! (بالفيديو)
بالصور: هذه تفاصيل قرار اعادة فتح مكب الكوستابرافا موقتا
هل استسلمت القوى الداعية لقانون انتخاب جديد للأمر الواقع؟
القضاء المصري: تيران وصنافير مصريّتان
بالفيديو- هكذا دخل المحتجون باحة المدرسة في أبيدجان...ولبناني يروي لـ"النهار" ما جرى للطلاب

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رأي

مكرم عويس- أستاذ جامعي وأمين عام الـLADE سابقاً
مكرم عويس- أستاذ جامعي وأمين عام الـLADE سابقاً
إقرار صيغة جديدة لقانون الانتخاب في الوقت المتبقي عمل غير مسؤول

إقرار صيغة جديدة لقانون الانتخاب في الوقت المتبقي عمل غير مسؤول

قد يتفاجأ البعض من موقف مماثل علماً بأنه مرّ على اللبنانيين أكثر من عشر سنوات في انتظار قانون انتخابي يلبّي طموحاتهم، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع ولتطبيق المعايير الدولية التي تزيد من نزاهة... قراءة المزيد

حليمة القعقور- أستاذة جامعية ودكتورة في القانون الدولي.
حليمة القعقور- أستاذة جامعية ودكتورة في القانون الدولي.
ما أحوجنا إليكِ في لبنان أيتها القائدة

ما أحوجنا إليكِ في لبنان أيتها القائدة

ان مفهوم القيادة السياسية يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الأنظمة السياسية، وخصوصاً في الدول النامية حيث تطغى الشخصانية وتضعف المؤسسات، وتؤثر في طبيعة الحكم، تالياً على حقوق المواطن. ان القائد هو من... قراءة المزيد

منير شفيق-قيادي فلسطيني
منير شفيق-قيادي فلسطيني
قراءتان لقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

قراءتان لقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان

لنضع جانبا، ولو موقتا، غضب نتنياهو وأعضاء حكومته من قرار مجلس الأمن رقم 2334، في 23 كانون الأول/ديسمبر لعام 2016. وذلك لكي لا يؤخذ غضب نتنياهو من القرار حجّة في مصلحة القرار جملة وتفصيلا. علما أن... قراءة المزيد

الأب صلاح أبوجوده اليسوعي
الأب صلاح أبوجوده اليسوعي
من أجل تفسير الميثاق تفسيراً دستوريًّا

من أجل تفسير الميثاق تفسيراً دستوريًّا

اكتسب الميثاق الوطنيّ أهميّة فاقت بأضعاف أهميّة الدستور، في سياق البحث عن حلول للأزمات الوطنيّة التي عرفها لبنان منذ الاستقلال إلى اليوم. بل إنّ نظرة موضوعيّة إلى مسار تلك الحلول، تبيّن أنّ تفسيرات... قراءة المزيد

كارول نخله- مديرة كريستول إنرجي
كارول نخله- مديرة كريستول إنرجي
الشفافية في قطاع النفط والغاز: كثرة كلام وأفعال محدودة

الشفافية في قطاع النفط والغاز: كثرة كلام وأفعال محدودة

التزمت مجموعة الدول الصناعيّة الثماني (مجموعة الثماني) - التي تشمل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأميركيّة - في اجتماع القمّة الّذي عقدته عام... قراءة المزيد

حليمة ابرهيم القعقور-أستاذة جامعية ودكتورة في القانون الدولي
حليمة ابرهيم القعقور-أستاذة جامعية ودكتورة في القانون الدولي
قد خذلتَ المرأة في بلادي يا دولة رئيس الوزراء

قد خذلتَ المرأة في بلادي يا دولة رئيس الوزراء

توقعنا من هذا العهد الجديد تدعيم أسس الديموقراطية، والعمل على توسيع المشاركة، لتشمل العدد الأكبر من شرائح المجتمع. توقعنا تعزيز العدل وانصاف المجموعات الأكثر ظلما، ورفع التمييز بكل أشكاله ضدها.... قراءة المزيد

المطران كيرلّس سليم بسترس
المطران كيرلّس سليم بسترس
تمر بنا الأعوام مرور الطير

تمر بنا الأعوام مرور الطير

هذه الليلة نبدأ عامًا جديدًا. ونتمنى بعضنا لبعض الخير، من غير أن نعلم ما الذي ينتظرنا في العام الجديد. الأعوام تمرّ الواحد تلو الآخر، وتمرّ بنا مرور الطير، كما يقول سفر المزامير: "أيّام سنينا سبعون... قراءة المزيد

لبنان

فقرات

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العالم العربي

المعارضة السورية تؤكد مشاركتها في "استانا"... ورئيس الوفد قيادي من "جيش الاسلام"

المعارضة السورية تؤكد مشاركتها في "استانا"... ورئيس الوفد قيادي من "جيش الاسلام"

اكدت فصائل سورية معارضة مشاركتها في محادثات السلام المرتقبة في استانا الاسبوع المقبل، مؤكدة ان جدول الاعمال سيقتصر على تثبيت وقف اطلاق النار بموجب الاتفاق الذي توصلت اليه #روسيا ابرز حلفاء دمشق،...

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دوليات

إطلاق نار في طهران و"اسقاط" طائرة بلا طيار

إطلاق نار في طهران و"اسقاط" طائرة بلا طيار

عن تحدثت وكالة أسوشيتد برس عن سماع اطلاق نار في طهران، ونقلت عن رئيس البلدية عيسى فرهدي أن طائرة بلا طيار استهدفت.وروى شهود أن بعضاً من اطلاق النار بدا كأن مصدره مضادات للطيران، وقالوا إن سكاناً...

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رياضة

خسارة اولى لريال مدريد بعد 40 مباراة

خسارة اولى لريال مدريد بعد 40 مباراة

مني ريال مدريد بخسارته الأولى هذا الموسم في كل المسابقات بسقوطه أمام مضيفه اشبيليه 1 – 2 في المرحلة الـ18 من الدوري الاسباني "ليغا"، وسجل للريال البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 67 من ضربة...

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علوم وتكنولوجيا

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إقتصاد

السيسي يؤكد دعم المستثمرين في الاقتصاد المصري

السيسي يؤكد دعم المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة نشرتها الصحف الحكومية المحلية الاثنين ترحيب بلاده ودعمها للمستثمرين في اقتصادها الذي يحاول التعافي من آثار الاضطرابات السياسية والامنية خلال السنوات...

فقرات

صحّة

أيها الرجال النوم يؤثر في خصوبتكم!

أيها الرجال النوم يؤثر في خصوبتكم!

النوم بنسبٍ قليلة جداً أو كثيرة يؤثر في خصوبة الرجال، هذا ما توصلت إليه دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن ونشرت تفاصيلها في دورية medical، ونقلها موقع WebMD. وقالت مؤلفة...

فقرات

موضة وجمال

فقرات

فن ومجتمع

"الحبّ الحقيقي" في شباط

"الحبّ الحقيقي" في شباط

يبدأ أوّل شباط تصوير المسلسل الجديد، "الحبّ الحقيقي" أو "ماذا خبّأت لي الحياة"، المقتبس من مسلسل مكسيكي عُرض في 2014 ونال نجاحاً كبيرا، والأصلي في 190 حلقة، مقتبس بدوره من رواية مكسيكيّة نالت شهرة...

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حول العالم

في لحظة رومنسيّة حلّت الكارثة!

في لحظة رومنسيّة حلّت الكارثة!

قرّرت فتاة فرنسية أن تمضي مع حبيبها لحظة رومنسية، فأخذته إلى مكان مطلّ على البحر. غير أنّه، وبطريقته الخاصة، حوّل هذه اللحظة الرومانسية إلى كارثة، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل".ظهرت الفتاة في لقطة...

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سياحة وسفر

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طبخ

ها هي طريقة تحضير طبق التفاح المخبوز مع السكر

ها هي طريقة تحضير طبق التفاح المخبوز مع السكر

تتعدد أطباق الحلويات وأصنافها، ولكن لا تلائم جميع الأنواع فصل الشتاء البارد. طبق التفاح المخبوز مع السكر هو من أشهر وأسرع الحلويات الشهية التي تناسب الأجواء الشتوية وخاصة أجواء الأعياد. ها هي طريقة...

فقرات

حياتنا

مهنة غريبة في لبنان: من هو مدوّن المكياج؟

مهنة غريبة في لبنان: من هو مدوّن المكياج؟

من أبرز أحداث يوميات عاطل عن العمل في لبنان، تصفّح مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المزدحمة بما هبّ ودبّ من كل شيء. المصادفة، في أن تنال نصيبك في مهنة تأتي إليك، كورقة حظ، وأنت تترقب صفحات...

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جديد الأخبار

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مقتل ف. خ. شرطي في بلدية الغبيري في اطلاق نار عن طريق الخطأ على يد شخص من بيت خليل

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بالفيديو- هكذا دخل المحتجون باحة المدرسة في أبيدجان...ولبناني يروي لـ"النهار" ما جرى للطلاب

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قاضي الامور المستعجلة في بعبدا اصدر قرارا باعادة فتح مطمر الكوستابرافا اسبوعا واحدا ليقفل لاحقا لحين الفصل بالدعوى القائمة في هذا الموضوع

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رويترز: مقتل 4 على الأقل وإصابة 12 بعد أن فتح مسلح النار خارج ملهى ليلي في منتجع سياحي بالمكسيك خلال مهرجان موسيقي

سياسة

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بالصور: هذه تفاصيل قرار اعادة فتح مكب الكوستابرافا موقتا