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مواطنون من الضاحية وطرابلس لا يجرؤون على الخروج من منازلهم... ليت ذلك اليوم لم يكن!

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رأي

وليد حسين-صحافي متابع للشأن الانتخابي
وليد حسين-صحافي متابع للشأن الانتخابي
اقتراح قانون مختلط: أكثري على أساس

اقتراح قانون مختلط: أكثري على أساس "الستين" ونسبي على أساس الدائرة الوطنية

الخلاف على القانون الانتخابي حالياً لا يقتصر على القوى السياسيّة الممثّلة في الحكم، بل بات خلافاً مجتمعيّاً أيضاً. من ناحية، هناك من يريد النسبيّة الكاملة ("#حزب_الله" و"حركة أمل" و"التيّار الوطني... قراءة المزيد

فاديا كيوان- أستاذة في العلوم السياسية
فاديا كيوان- أستاذة في العلوم السياسية
بَوْحُ ميشال عون وشجون المرأة المزدوجة

بَوْحُ ميشال عون وشجون المرأة المزدوجة

في منتصف التسعينيات وبعد غياب دام عشرين عاما عن الساحة الدولية، أطل لبنان الرسمي والشعبي من جديد على العالم من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع الخاص بالمرأة والمنعقد في بيجينغ. كانت المشاركة... قراءة المزيد

الشدياق يوسف
الشدياق يوسف "رامي" فاضل
بوتين وترامب و

بوتين وترامب و"الرهان الممنوع"

بعد التدخُّل الروسي في الحرب السوريّة وما رافقه من تطويب بعض الجماعات المسيحيّة لصورة الرئيس الروسيّ "بوتين" ورفعه إلى مصاف القدّيس المنقذ والحامي للأقليّات المسيحيّة في بلاد الشرق، بتنا اليوم مع... قراءة المزيد

زياد عبد الصمد- أمين عام سابق للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات
زياد عبد الصمد- أمين عام سابق للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات
التجاذبات السياسية وتأثيرها على إقرار قانون الانتخاب والحلول الممكنة

التجاذبات السياسية وتأثيرها على إقرار قانون الانتخاب والحلول الممكنة

إن أي حديث عن إصلاحات انتخابية جذرية تُعتمد في قانون يصدر ضمن المهل ويمكن تطبيقه من دون تمديد، بات مسألة مستحيلة. إذ تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه إقرار قانون انتخابي يلبّي تطلعات اللبنانيين في... قراءة المزيد

الأب جورج مسّوح
الأب جورج مسّوح
سيّد ترامب، روح خيّط بغير هالمسلّة !

سيّد ترامب، روح خيّط بغير هالمسلّة !

لا يعنينا من قرار السيّد دونالد #ترامب رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة بمنع استقبال مواطني بعض الدول، ومنها الوطن السوريّ، سوى تمييزه، في قراره، ما بين المسلمين والمسيحيّين. قراره شأنٌ أميركيّ... قراءة المزيد

توفيق كسبار- كاتب وخبير اقتصادي
توفيق كسبار- كاتب وخبير اقتصادي
البترول والنقد ضد المواطن

البترول والنقد ضد المواطن

... ولكن إن فَسُدَ الملح فبماذا يُملّح؟ (إنجيل متّى) فلنبدأ بالتذكير بمبدأ أساسي يبدو أنه لم يعد قائماً في لبنان: إن الثروات العامة، بما فيها الأموال العامة، هي ملك جميع المواطنين اللبنانيين وليست... قراءة المزيد

غسان العيّاش
غسان العيّاش
نصفُ الألف قانونٌ لغسل الذنوب

نصفُ الألف قانونٌ لغسل الذنوب

البلاد غارقة في البحث عن قانون جديد للانتخابات.في المظهر، هذا أمرٌ عاديٌّ وطبيعي. فالتحوّلات السياسية والديموغرافية بعد ستة عقود تتطلّب إعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يحدّد طريقة تمثيل... قراءة المزيد

لبنان

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ما هو القانون الانتخابي الأفضل للبنان في رأيك؟

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العالم العربي

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دوليات

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رياضة

سقوط الزهراء أمام سبيدبول

سقوط الزهراء أمام سبيدبول

في الدور الاول من المرحلة العاشرة لبطولة لبنان بالكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، سقط الزهراء الميناء طرابلس حامل اللقب أمام ضيفه سبيدبول شكا 1 – 3 (الاشواط 26 – 24، 24 – 26، 21 – 25، 24 –...

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علوم وتكنولوجيا

اكتشف الأشخاص مع "فايسبوك"

اكتشف الأشخاص مع "فايسبوك"

أطلق "#فايسبوك" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التعرف إلى أصدقاء جدد ممن يشاركونهم الاهتمامات نفسها أو يعيشون بالقرب منهم. Discover People أي اكتشاف الأشخاص، طرحها الموقع على نظامي "iOS" و"أندرويد"....

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إقتصاد

فقرات

صحّة

أغلفة الوجبات السريعة تحوي كيماويات سامة

أغلفة الوجبات السريعة تحوي كيماويات سامة

من المعلوم أنَّ الوجبات السريعة لا تمتلك فوائد صحية، أضف إلى ذلك ما كشفته دراسة أميركية جديدة إذ أشارت إلى أن طرق تعبئة هذه الوجبات وتغليفها ربما تكون ضارة بالصحة. ووجدت الدراسة أن ثلث عبوات...

فقرات

موضة وجمال

من هي اللبنانية التي تقف وراء حقيبة الـ Dr. Bag؟!

من هي اللبنانية التي تقف وراء حقيبة الـ Dr. Bag؟!

أحبّت اللبنانية سالي سري الدين فن التصميم منذ صغرها، لذلك درست في لندن تصميم الأزياء في مركز "سنترال سانت مارتين" الشهير بعد دراستها فنون الاتصالات.وبعد اهتمامها بتنمية مواهب التصميم التي تتمتع...

فقرات

فن ومجتمع

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حول العالم

احتجز وجه هذا الكلب في أغرب مكان بالسيارة! (صور)

احتجز وجه هذا الكلب في أغرب مكان بالسيارة! (صور)

انتهى المطاف بكلب كان يلهو بنحو غير متوقّع، بعدما احتجز وجهه داخل إطار عجلة إحدى السيارات، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل". الكلب يدعى بلايز، كان يلعب في باحته الخاصة حينما عثر عليه صاحبه محتجزاً...

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سياحة وسفر

سافروا بالصور إلى أجمل 10 أراضٍ رطبة حول العالم!

سافروا بالصور إلى أجمل 10 أراضٍ رطبة حول العالم!

في 2 شباط من كل عام يحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة (Wetland day)، وهو تاريخ اعتماد اتفاقية الأراضي الرطبة منذ العام 1971، التي وقعت في المدينة الإيرانية رامسار على شواطئ بحر قزوين. وهدفت هذه...

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طبخ

فقرات

حياتنا

لأسابيع سكنَّا مع ميت في المبنى

لأسابيع سكنَّا مع ميت في المبنى

في المبنى الذي أقيمُ فيه، يقطن رجل سبعيني إحدى الشقق نعلم منذ سنوات طوال أنَّه يعيش وحيداً، بعدما اختارت زوجته وأبناؤه منذ عقود الهجرة إلى #أوروبا. بقي في لبنان وكان بين فترة وأخرى يجلبُ عاملة...

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