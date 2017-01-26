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تفاصيل المرسومَيْن اللذين وقّعهما ترامب ضد الهجرة غير الشرعية
"مين ما بدو الستين؟!" (بالفيديو)
روسيا من المنقذ للنظام إلى "الوسيط" انتداب يستعيد تجربة سوريا في لبنان
شيعة على خطى "قرنة شهوان" والرابطة المارونية... ممَ هرب ثنائي "الحزب" و"أمل"؟
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مقالات

رأي

غسان العيّاش
غسان العيّاش
نصفُ الألف قانونٌ لغسل الذنوب

نصفُ الألف قانونٌ لغسل الذنوب

البلاد غارقة في البحث عن قانون جديد للانتخابات.في المظهر، هذا أمرٌ عاديٌّ وطبيعي. فالتحوّلات السياسية والديموغرافية بعد ستة عقود تتطلّب إعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يحدّد طريقة تمثيل... قراءة المزيد

رمزي الحافظ
رمزي الحافظ
يا غيرة الدستور!

يا غيرة الدستور!

يُلاحظ من النقاش الدائر حول القوانين المختلفة المقترحة للانتخابات النيابية المقبلة أن ثمة قاسمين مشتركين بينها، أولهما التناقض التام بينها وبين نص الدستور وروحه، وثانيهما أنها تخلّ بمعادلة دقيقة... قراءة المزيد

بقلم النائب المستقيل روبير فاضل
بقلم النائب المستقيل روبير فاضل
ماذا بعد استقالتي؟

ماذا بعد استقالتي؟

فوجئ الكثيرون بابتسامتي العريضة عندما قدّمت استقالتي الخطية من مجلس النواب في حزيران الماضي، وظنّوا أنني سأعود عنها سريعاً أو انني توّاق الى العودة الى القطاع الخاص بعد تجربة مرّة في الحياة العامة.... قراءة المزيد

جون ستيل غوردون
جون ستيل غوردون
ترامب قد يدشّن نظاماً سياسياً جديداً

ترامب قد يدشّن نظاماً سياسياً جديداً

الانتخابات الرئاسية، على رغم كل الضجيج الذي تثيره وسيطرتها على الأنباء، لا تُغيِّر عادةً الكثير في البلاد. وهذا ليس أمراً سيئاً بل إنه مؤشّر عن قوّة الديموقراطية الأميركية. نادراً ما تبتعد هذه... قراءة المزيد

عمار الأشول- اليمن
عمار الأشول- اليمن
هويّتنا المقتولة

هويّتنا المقتولة

لم تعد تعز تعزاً ولا حلب حلباً، لقد تغيّر شكل المدينتين. الموصل كذلك لم تعد تلك التي نعرفها ونعشقها. بن غازي هي الأخرى تبدّل وجهها وتوارى رونقها. الشام ما عادت شاماً و#اليمن لم يعد يمناً. تلك... قراءة المزيد

نجيب الحاج عبيد
نجيب الحاج عبيد
بيئتنا...ثروتنا

بيئتنا...ثروتنا

اليوم، وفي ظلّ هذا الزمن الصعب، تسود شريعة "لك ما لك و لي ما لي". الكلّ يُورث و الكلّ يرث، و تبقى الطبيعة ملكاً سائباً و حقّاً ضائعاً منتهَكاً، الجميع يستغلّها و يستثمر فيها. يوماً بعد يومٍ لن يظلّ... قراءة المزيد

حليمة القعقور
حليمة القعقور
المرأة المعنَّفة والشعب اللبناني المعنَّف: مصير واحد

المرأة المعنَّفة والشعب اللبناني المعنَّف: مصير واحد

تعاني المرأة المعنَّفة الأمرّين من زوجها المعنِّف، حيث يمارس عليها كل أنواع العنف أحيانا، الاقتصادي والمعنوي وليس فقط الجسدي والجنسي. على الرغم من ذلك كله تقرّر البقاء معه، وتشعر بالضياع من دونه.... قراءة المزيد

لبنان

الناشط بزي: البلديات المستفيدة من مكب الموت كوستا برافا لم تقدم الى اليوم خطة بديلة لرفع الظلم عنا جميعاً

الناشط بزي: البلديات المستفيدة من مكب الموت كوستا برافا لم تقدم الى اليوم خطة بديلة لرفع الظلم عنا جميعاً

قال الناشط المنسق في حركة "الشعب يريد الاصلاح" المحامي حسن بزي إن المدعين في قضية مطمر كوستا برافا ليسوا مسؤولين عن أزمة النفايات المحتملة، مشيراً الى أن البلديات لم يقدموا الى اليوم خطة بديلة لرفع...

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العالم العربي

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دوليات

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رياضة

بعثة الرماية الى البطولة العربية

بعثة الرماية الى البطولة العربية

غادرت بعثة الرماية الى الكويت للمشاركة في البطولة العربية للرجال والسيدات المقررةمن 26 كانون الثاني الجاري و3 شباط المقبل، وضمت كل من رئيس الاتحاد بيار جلخرئيساً، والرماةراي باسيل، ألان موسى، هشام...

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علوم وتكنولوجيا

ارتفاع مستوى المحطيات قد يكون اسرع من المتوقع!

ارتفاع مستوى المحطيات قد يكون اسرع من المتوقع!

قد يكون ارتفاع مستوى المحطيات بحلول نهاية القرن أسرع من المتوقع، بحسب الوكالة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي (نوا) التي حذرت من الخطر المتزايد للفيضانات المدمرة في حال تحققت أسوأ...

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إقتصاد

إفلاس Pizza Hut!

إفلاس Pizza Hut!

أعلنت سلسلة مطاعم Pizza Hut الشهيرة في أميركا إفلاسها على خلفية مشكلات مالية كبيرة ناجمة عن هبوط المبيعات وارتفاع النفقات. وأكد محامي Pizza Hut أن 53 مطعماً منتشرة في تينيسي وفرجينيا ونورث...

فقرات

صحّة

هل للعصائر الخضراء فوائد صحية؟

هل للعصائر الخضراء فوائد صحية؟

العصير من المشروبات الصحية والمفيدة للجسم طوال أيام السنة، خصوصاً ذاك الذي يحضر من الفواكه أو الخضراوات. هذه الفوائد تدفع الراغبين في الحفاظ على جسمٍ مثالي إلى التخلص من السموم في الجسم عبر الـ...

فقرات

موضة وجمال

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فن ومجتمع

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حول العالم

عثروا على حوالى 20 مليون دولار تحت فراش

عثروا على حوالى 20 مليون دولار تحت فراش

عثرت سلطات ماساتشوستس في شمال شرق #الولايات_المتحدة على حوالى 20 مليون دولار تحت فراش، وذلك في بداية كانون الثاني عندما كانت تحقق في عملية احتيال واسعة.وأعلن المدعي العام في ماساتشوستس عن العثور...

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سياحة وسفر

الأرغان... ذهب المغرب السائل

الأرغان... ذهب المغرب السائل

ذاعت في العقد الأخير شهرة زيت الارغان المغربي الذي تضاعف الطلب عليه أوروبيا في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل، فضلاً عن قيمته النادرة غذائيا وطبياً، إذ يعد واقياً من أمراض القلب والأوعية الدموية،...

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طبخ

كعكة بالسميد والفستق لجميع المناسبات

كعكة بالسميد والفستق لجميع المناسبات

المقادير1. زبدة 275 غراماً2. سميد خشن 275 غراماً3. فستق حلبي 375 غراماً4. سكر خشن 125 غراماً• لحشوة القشطة1. 1 علبة أو 395 غ من حليب نستله المكثف المحلى2. ماء 750 غراماً3. ملعقة طعام ماء ورد4....

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حياتنا

مشروب فضله ارنستو تشي غيفارا واليوم البابا فرنسيس.... تعرفوا إلى سر هذه النبتة

مشروب فضله ارنستو تشي غيفارا واليوم البابا فرنسيس.... تعرفوا إلى سر هذه النبتة

يُروَى أن فرقة من الجيش الأرجنتيني ضلت طريقها وأضاعت هدفها فدبَّ الخوف والوهن والجوع بجنودها إلى أن اهتدت الفرقة إلى إحدى حقول الجيربا فتغذى الجنود من أوراقها أيام عدة. وبعد عودتهم إلى وطنهم خضعوا...

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12:36

انتهاء جلسة مجلس النواب و بري يحدد جلسة للاسئلة والاجوبة في 7 شباط المقبل

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12:38

مؤتمر صحافي مشترك بين الوزير باسيل والمفوضة موغريني

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12:41

باسيل بعد لقائه موغريني: نستضيف قريبا ندوة عن مكافحة الارهاب ولاحقا سندرس كيفية تفعيل التجارة مع الاتحاد الاوروبي

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12:43

باسيل: نعمل على حصول انتخابات وفق قانون انتخابي يؤمن المناصفة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين ونأمل ان يحدد السوريون وحدهم مصيرهم وليس وفق اتفاق خارجي

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12:50

موغريني: سنساعد لبنان في قضية النازحين السوريين ومكافحة الارهاب، والحل السياسي بمشاركة السلطة السورية يمكن ان يفتح صفحة جديدة في المنطقة