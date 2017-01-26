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مقالات

رأي

زياد عبد الصمد- أمين عام سابق للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات
زياد عبد الصمد- أمين عام سابق للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات
التجاذبات السياسية وتأثيرها على إقرار قانون الانتخاب والحلول الممكنة

التجاذبات السياسية وتأثيرها على إقرار قانون الانتخاب والحلول الممكنة

إن أي حديث عن إصلاحات انتخابية جذرية تُعتمد في قانون يصدر ضمن المهل ويمكن تطبيقه من دون تمديد، بات مسألة مستحيلة. إذ تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه إقرار قانون انتخابي يلبّي تطلعات اللبنانيين في... قراءة المزيد

الأب جورج مسّوح
الأب جورج مسّوح
سيّد ترامب، روح خيّط بغير هالمسلّة !

سيّد ترامب، روح خيّط بغير هالمسلّة !

لا يعنينا من قرار السيّد دونالد #ترامب رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة بمنع استقبال مواطني بعض الدول، ومنها الوطن السوريّ، سوى تمييزه، في قراره، ما بين المسلمين والمسيحيّين. قراره شأنٌ أميركيّ... قراءة المزيد

توفيق كسبار- كاتب وخبير اقتصادي
توفيق كسبار- كاتب وخبير اقتصادي
البترول والنقد ضد المواطن

البترول والنقد ضد المواطن

... ولكن إن فَسُدَ الملح فبماذا يُملّح؟ (إنجيل متّى) فلنبدأ بالتذكير بمبدأ أساسي يبدو أنه لم يعد قائماً في لبنان: إن الثروات العامة، بما فيها الأموال العامة، هي ملك جميع المواطنين اللبنانيين وليست... قراءة المزيد

غسان العيّاش
غسان العيّاش
نصفُ الألف قانونٌ لغسل الذنوب

نصفُ الألف قانونٌ لغسل الذنوب

البلاد غارقة في البحث عن قانون جديد للانتخابات.في المظهر، هذا أمرٌ عاديٌّ وطبيعي. فالتحوّلات السياسية والديموغرافية بعد ستة عقود تتطلّب إعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يحدّد طريقة تمثيل... قراءة المزيد

رمزي الحافظ
رمزي الحافظ
يا غيرة الدستور!

يا غيرة الدستور!

يُلاحظ من النقاش الدائر حول القوانين المختلفة المقترحة للانتخابات النيابية المقبلة أن ثمة قاسمين مشتركين بينها، أولهما التناقض التام بينها وبين نص الدستور وروحه، وثانيهما أنها تخلّ بمعادلة دقيقة... قراءة المزيد

بقلم النائب المستقيل روبير فاضل
بقلم النائب المستقيل روبير فاضل
ماذا بعد استقالتي؟

ماذا بعد استقالتي؟

فوجئ الكثيرون بابتسامتي العريضة عندما قدّمت استقالتي الخطية من مجلس النواب في حزيران الماضي، وظنّوا أنني سأعود عنها سريعاً أو انني توّاق الى العودة الى القطاع الخاص بعد تجربة مرّة في الحياة العامة.... قراءة المزيد

جون ستيل غوردون
جون ستيل غوردون
ترامب قد يدشّن نظاماً سياسياً جديداً

ترامب قد يدشّن نظاماً سياسياً جديداً

الانتخابات الرئاسية، على رغم كل الضجيج الذي تثيره وسيطرتها على الأنباء، لا تُغيِّر عادةً الكثير في البلاد. وهذا ليس أمراً سيئاً بل إنه مؤشّر عن قوّة الديموقراطية الأميركية. نادراً ما تبتعد هذه... قراءة المزيد

لبنان

فقرات

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ما هو القانون الانتخابي الأفضل للبنان في رأيك؟

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العالم العربي

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دوليات

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رياضة

لبنان بطل غرب آسيا

لبنان بطل غرب آسيا

حقق المنتخب اللبناني انتصارا مستحقا على نظيره منتخب الاردن، ضمن منافسات اليوم الثاني من فعاليات بطولة غرب اسيا لكرة السلة، المؤهلة لبطولة آسيا 2017 التي ستقام خلال شهر اب على الاراضي اللبنانية،...

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علوم وتكنولوجيا

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إقتصاد

Volkswagen تدفع 1.26 مليار دولار... والسبب؟

Volkswagen تدفع 1.26 مليار دولار... والسبب؟

أظهرت وثائق صادرة عن محكمة أن شركة #فولكسفاغن وافقت على دفع 1.26 مليار دولار على الأقل لإصلاح أو إعادة شراء وتعويض مالكي نحو 80 ألف سيارة ملوثة للبيئة تعمل بمحركات ديزل سعة ثلاثة لترات. وقد تضطر...

فقرات

صحّة

هذه أسباب تراجع أمد الحياة

هذه أسباب تراجع أمد الحياة

أظهرت دراسة نشرتها مجلة "The Lancet" الطبية البريطانية أنَّ العيش في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة قد يؤدي إلى فقدان الشخص لسنتين من عمره.  وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعدما حللوا نتائج 48...

فقرات

موضة وجمال

بيلا حديد تنتعل جزمة من تصميم ستيوارت ويزمان

بيلا حديد تنتعل جزمة من تصميم ستيوارت ويزمان

شوهدت العارضة الاميركية بيلا حديد تتنزه في العاصمة الفرنسية باريس منتعلة جزمة بيضاء من "الستراتش" من تصميم ستيوارت ويزمان، وهي مروّسة من الامام وتحظى بنعل رفيع وكعب متوسط الحجم. اما القسم الاعلى من...

فقرات

فن ومجتمع

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حول العالم

هكذا انتقمت هذه الزوجة - الأم من خيانة زوجها!

هكذا انتقمت هذه الزوجة - الأم من خيانة زوجها!

نمرّ في حياتنا بمشكلات وعقبات كثيرة تؤثر سلباً في نفسيتنا وتصرفاتنا، ولكن النجاح يكون في طريقة تخطي هذه المشكلات وتحويلها إلى طاقة إيجابية. هذا تحديداً ما فعلته الأم بيتسي أيالا بعدما اكتشفت أن...

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سياحة وسفر

في الكويت... البداوة تقليد يحب البعض المحافظة عليه

في الكويت... البداوة تقليد يحب البعض المحافظة عليه

في صحراء جنوب #الكويت، ينصب احمد الشمري و15 من اقاربه واصدقائه مخيما يستمر خمسة اشهر، مواصلين تقليدا قديما للبدو في منطقة الخليج، ومستفيدين من الطقس المعتدل في الشتاء للخروج من المدينة وتنشق هواء...

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طبخ

إليكم فطيرة الجوز بالشوكولاتة والبوربون!

إليكم فطيرة الجوز بالشوكولاتة والبوربون!

المكونات:عجينة الفطيرة:- كوب من الدقيق العادي- ¼ كوب من الجوز المطحون الناعم- ملعقة كبيرة من السكر- رشة ملح- ½ كوب من الزبدة غير المملحة والمقطعة إلى مكعبات صغيرة- ملعقتان كبيرتان من الماء...

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حياتنا

مخاطر لا تتوقعونها يتعرّض لها ولدكم في "فايسبوك"

مخاطر لا تتوقعونها يتعرّض لها ولدكم في "فايسبوك"

نصادف في يومياتنا عشرات الحسابات التي تعود لأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي. ونُفاجأ أن الأهل شخصياً أقدموا على إنشاء حساب شخصي باسم أطفالهم واشتروا لهم هاتفاً خاصا،ً وهم في العقد الأول من عمرهم....

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