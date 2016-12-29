هذه الليلة نبدأ عامًا جديدًا. ونتمنى بعضنا لبعض الخير، من غير أن نعلم ما الذي ينتظرنا في العام الجديد. الأعوام تمرّ الواحد تلو الآخر، وتمرّ بنا مرور الطير، كما يقول سفر المزامير: "أيّام سنينا سبعون... قراءة المزيد
غنيّ عن البيان أن النظام النسبي يؤمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع بحسب أحجامها الفعلية على أرض الواقع. ومن نوافل علم السياسة أن النظام الأكثري، إذا ما أخذنا معيار التمثيل حصراً، هو نظام جائر لأنه... قراءة المزيد
"داعش" تقوم بوظيفتها على أكمل وجه. "داعش" الشماعة التي عُلقت عليها مهمة القضاء على الثورة السورية، بعدما وُجِدت طرق أخرى للقضاء على الثورات في مصر وليبيا واليمن. سُوقت لنا "داعش"، التي يتركونها... قراءة المزيد
لا تزال إشكالية كتاب التاريخ تشغل الرأي العام والتربويين بين المناديين بضرورة توحيد كتب التاريخ وبناء ذاكرة وطنية وآخرين نادوا بضرورة التركيز على بناء مهارات التأريخ والتفكير التاريخي في المدرسة.... قراءة المزيد
في هذا المكان بالذات، لفت شبلي ملاط إلى تزامن وفاة فيلسوف الأنوار السوري، صادق جلال العظم، وسقوط المدينة السورية الكبرى، حلب. يا لها من مصادفات! ما تبقّى من الإنسانية العاقلة كان يحبس أنفاسه منذ... قراءة المزيد
حقّق "حزب الله" إنجازاً في أواخر تشرين الأول الماضي عبر إيصال مرشحه المفضل، ميشال عون، إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية. واليوم يتجه الحزب إلى الإفادة بطريقة غير مباشرة من نتائج انتخابات أخرى جرت على... قراءة المزيد
من الطبيعي أن يشعر الناس بالملل والإحباط، إن لم نقل بالاشمئزاز بعد مرور زمن كبير على إطلاق حركة المدينة الجامعية في "المون ميشال"، ذلك أن السلحفاة والأرنب وصلا إلى خط النهاية ولم يصل أي من الأبنية... قراءة المزيد
يتفقد الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق غرفة العمليات في ثكنة الحلو لقوى الأمن الداخلي قبل ساعات من بدء احتفالات رأس السنة
كعادتها السنوية، أبهرت امارة دبي مواطنيها وقاطنيها بالألعاب النارية المميّزة التي باتت تطبع احتفالاتها برأس السنة. وقد اجتمع الآلاف مساء السبت في محيط برج خليفة لمشاهدة عرض الالعاب النارية الرائع...
دشنت أسهم نارية عملاقة احتفالات استقبال العام الجديد في سيدني في ظل اجراءات أمنية مشددة بعد عام شهد سلسلة من الاعتداءات الدموية ضد مدنيين.فمن واغادوغو الى اسطنبول واورلاندو وبروكسل وباريس ونيس...
يعول كثيرون على نتائج ايجابية من التغيير الواسع الذي طال اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة المضرب (التنس) التي انتخبت منذ شهرين بالتزكية برئاسة رجل الاعمال اوليفر فيصل، والتي قد يشكل انتخابها...
أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن الابتعاد عن"#فايسبوك" يزيد الراحة العاطفية والرضا عن الحياة، مقارنةً بالأشخاص المدمنين على هذا الموقع. وشارك الدراسة التي نشرت تفاصيلها في...
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن احتياطي #الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 114 مليار دولار مع نهاية العام 2016، بعدما كان 190 ملياراً نهاية العام 2013، وذلك بسبب "الصدمة النفطية". وأكد...
يستقبل الناس ليلة رأس السنة مودعين عاماً ومتأملين أن يحمل العام الجديد الأفضل لهم، ولا تكتمل هذه السهرة لدى البعض إلاَّ باحتساء الكحول ليستيقظوا في اليوم التالي معانين من آثار الخمر. لذا، وجد...
توجّهت الفنانة #هيفا_وهبي بجزيل الشكر إلى ردود فعل الناس على إطلالتها أمس ضمن برنامج "منا وجر" ("أم تي في")، وأضافت معلّقة عبر "تويتر": "كتير مبسوطة لوجودي في هذه الحلقة". أما إطلالتها، فبدت فاتنة،...
استوحی ميشال حايك توقعاته لعام 2017 من اغنية السيدة فيروز " يا دارة دوري فينا" مقدما شبه تصور للمرحلة المقبلة من خلال "لوحة توقعات" أسماها "بين الواقع والخيال، بين اليوم وبكرا". وقال خلال اطلالته...
بعدما سعى طوال حياته لنشر الفرحة في قلوب الأولاد من حول العالم، فارق ويليام ساليس، مبتكر فكرة بيضة "الكيندر" الحياة أمس عن عمر يناهز الـ83 عاماً بسبب حادثة دماغية، وفق ما ذكرت صحيفة "فرانس 24"....
إنها من أكثر الأماكن الساحلية التي تتصف بالغرابة عالمياً نظراً لفرادتها ومناظرها الطبيعية الخلّابة وقصّتها الخارجة عن إطار المألوف، بحسب ما أشار موقع rough guides الالكتروني. فهل سبق لكم أن زرتم...
تتعدد أطباق الحلويات وأصنافها، ولكن لا تلائم جميع الأنواع فصل الشتاء البارد. طبق التفاح المخبوز مع السكر هو من أشهر وأسرع الحلويات الشهية التي تناسب الأجواء الشتوية وخاصة أجواء الأعياد. ها هي طريقة...
قبل توافر تطبيقات الهواتف الذكية، وقبل التقدّم التكنولوجي الذي شهده العالم أجمع مع بداية الألفية الثالثة، كان العشاق ينتظرون أسابيع طويلة ليتلقوا رسالةً كتبها بعضهم إلى بعض للتعبير من خلالها عن...