اليوم، وفي ظلّ هذا الزمن الصعب، تسود شريعة "لك ما لك و لي ما لي". الكلّ يُورث و الكلّ يرث، و تبقى الطبيعة ملكاً سائباً و حقّاً ضائعاً منتهَكاً، الجميع يستغلّها و يستثمر فيها. يوماً بعد يومٍ لن يظلّ... قراءة المزيد