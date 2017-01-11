قد يتفاجأ البعض من موقف مماثل علماً بأنه مرّ على اللبنانيين أكثر من عشر سنوات في انتظار قانون انتخابي يلبّي طموحاتهم، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع ولتطبيق المعايير الدولية التي تزيد من نزاهة... قراءة المزيد
ان مفهوم القيادة السياسية يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة الأنظمة السياسية، وخصوصاً في الدول النامية حيث تطغى الشخصانية وتضعف المؤسسات، وتؤثر في طبيعة الحكم، تالياً على حقوق المواطن. ان القائد هو من... قراءة المزيد
لنضع جانبا، ولو موقتا، غضب نتنياهو وأعضاء حكومته من قرار مجلس الأمن رقم 2334، في 23 كانون الأول/ديسمبر لعام 2016. وذلك لكي لا يؤخذ غضب نتنياهو من القرار حجّة في مصلحة القرار جملة وتفصيلا. علما أن... قراءة المزيد
اكتسب الميثاق الوطنيّ أهميّة فاقت بأضعاف أهميّة الدستور، في سياق البحث عن حلول للأزمات الوطنيّة التي عرفها لبنان منذ الاستقلال إلى اليوم. بل إنّ نظرة موضوعيّة إلى مسار تلك الحلول، تبيّن أنّ تفسيرات... قراءة المزيد
التزمت مجموعة الدول الصناعيّة الثماني (مجموعة الثماني) - التي تشمل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأميركيّة - في اجتماع القمّة الّذي عقدته عام... قراءة المزيد
توقعنا من هذا العهد الجديد تدعيم أسس الديموقراطية، والعمل على توسيع المشاركة، لتشمل العدد الأكبر من شرائح المجتمع. توقعنا تعزيز العدل وانصاف المجموعات الأكثر ظلما، ورفع التمييز بكل أشكاله ضدها.... قراءة المزيد
هذه الليلة نبدأ عامًا جديدًا. ونتمنى بعضنا لبعض الخير، من غير أن نعلم ما الذي ينتظرنا في العام الجديد. الأعوام تمرّ الواحد تلو الآخر، وتمرّ بنا مرور الطير، كما يقول سفر المزامير: "أيّام سنينا سبعون... قراءة المزيد
تنتهي غدا التحقيقات الاولية الجارية باشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم في قضية العثور على طفلة في مكب النفايات في كفرشيما. وتستمر والدتها موقوفوفة وهي من التابعية...
اكدت فصائل سورية معارضة مشاركتها في محادثات السلام المرتقبة في استانا الاسبوع المقبل، مؤكدة ان جدول الاعمال سيقتصر على تثبيت وقف اطلاق النار بموجب الاتفاق الذي توصلت اليه #روسيا ابرز حلفاء دمشق،...
عن تحدثت وكالة أسوشيتد برس عن سماع اطلاق نار في طهران، ونقلت عن رئيس البلدية عيسى فرهدي أن طائرة بلا طيار استهدفت.وروى شهود أن بعضاً من اطلاق النار بدا كأن مصدره مضادات للطيران، وقالوا إن سكاناً...
مني ريال مدريد بخسارته الأولى هذا الموسم في كل المسابقات بسقوطه أمام مضيفه اشبيليه 1 – 2 في المرحلة الـ18 من الدوري الاسباني "ليغا"، وسجل للريال البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 67 من ضربة...
أعلن تطبيق "سناب شات" (Snapchat) عن إطلاق ميزة "البحث العالمي" (Snap search) التي ستتيح لمستخدميه زيادة عدد المتابعين وفقاً لموقع techcrunch. وستسمح هذه الميزة بالحصول على محتوى ومحادثات أفضل،...
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة نشرتها الصحف الحكومية المحلية الاثنين ترحيب بلاده ودعمها للمستثمرين في اقتصادها الذي يحاول التعافي من آثار الاضطرابات السياسية والامنية خلال السنوات...
النوم بنسبٍ قليلة جداً أو كثيرة يؤثر في خصوبة الرجال، هذا ما توصلت إليه دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن ونشرت تفاصيلها في دورية medical، ونقلها موقع WebMD. وقالت مؤلفة...
اعتادت السجادة الحمراء في حفلات توزيع الجوائز العالمية أن تتزيّن بأنامل المصمم اللبناني العالمي #إيلي_صعب، وهذه المرة خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، إذ حرصت بعض الممثلات على انتقاء إطلالتهنّ...
يبدأ أوّل شباط تصوير المسلسل الجديد، "الحبّ الحقيقي" أو "ماذا خبّأت لي الحياة"، المقتبس من مسلسل مكسيكي عُرض في 2014 ونال نجاحاً كبيرا، والأصلي في 190 حلقة، مقتبس بدوره من رواية مكسيكيّة نالت شهرة...
قرّرت فتاة فرنسية أن تمضي مع حبيبها لحظة رومنسية، فأخذته إلى مكان مطلّ على البحر. غير أنّه، وبطريقته الخاصة، حوّل هذه اللحظة الرومانسية إلى كارثة، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل".ظهرت الفتاة في لقطة...
مثل اللوحات والمنحوتات، ويمكن كذلك أن تكون المباني من الأعمال الفنية الجميلة، لذا سأل موقع businessinsider مجموعة من المعماريين عن أجمل 22 مبنى من حول العالم، اخترنا لكم 8 منها. البارثينون في...
تتعدد أطباق الحلويات وأصنافها، ولكن لا تلائم جميع الأنواع فصل الشتاء البارد. طبق التفاح المخبوز مع السكر هو من أشهر وأسرع الحلويات الشهية التي تناسب الأجواء الشتوية وخاصة أجواء الأعياد. ها هي طريقة...
من أبرز أحداث يوميات عاطل عن العمل في لبنان، تصفّح مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المزدحمة بما هبّ ودبّ من كل شيء. المصادفة، في أن تنال نصيبك في مهنة تأتي إليك، كورقة حظ، وأنت تترقب صفحات...