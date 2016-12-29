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العالم يستقبل الـ2017 بالأمل والألعاب النارية وسط اجراءات امنية مشددة (صور وفيديو)
ماذا يخبئ لك برجك لهذه السنة... وهذه الابراج الاكثر حظا (بالفيديو)
الهدنة مستمرة في سوريا وسعي روسي لقرار دولي يتبنى وقف اطلاق النار
وقائع عام 2016 في لبنان - سنة ميشال عون، الحرب السورية مستمرة، غياب فيديل كاسترو
2016: سقوط تركيا يعادل سقوطنا عام 1967
بالفيديو- دبي استقبلت الـ2017 بعرض رائع للألعاب النارية في برج خليفة

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رأي

المطران كيرلّس سليم بسترس
المطران كيرلّس سليم بسترس
تمر بنا الأعوام مرور الطير

تمر بنا الأعوام مرور الطير

هذه الليلة نبدأ عامًا جديدًا. ونتمنى بعضنا لبعض الخير، من غير أن نعلم ما الذي ينتظرنا في العام الجديد. الأعوام تمرّ الواحد تلو الآخر، وتمرّ بنا مرور الطير، كما يقول سفر المزامير: "أيّام سنينا سبعون... قراءة المزيد

وليد حسين- صحافي متخصص في الشأن الانتخابي
وليد حسين- صحافي متخصص في الشأن الانتخابي
النسبية الكاملة تفجّر الدولة!

النسبية الكاملة تفجّر الدولة!

غنيّ عن البيان أن النظام النسبي يؤمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع بحسب أحجامها الفعلية على أرض الواقع. ومن نوافل علم السياسة أن النظام الأكثري، إذا ما أخذنا معيار التمثيل حصراً، هو نظام جائر لأنه... قراءة المزيد

منى فياض- استاذة جامعية
منى فياض- استاذة جامعية
أنَخَاف من توحش

أنَخَاف من توحش "داعش" أم توحش العالم المتحضر؟

"داعش" تقوم بوظيفتها على أكمل وجه. "داعش" الشماعة التي عُلقت عليها مهمة القضاء على الثورة السورية، بعدما وُجِدت طرق أخرى للقضاء على الثورات في مصر وليبيا واليمن. سُوقت لنا "داعش"، التي يتركونها... قراءة المزيد

مهى شعيب- باحثة
مهى شعيب- باحثة
عن

عن "غسيل الدماغ الإيجابي" وتعليم التاريخ في لبنان

لا تزال إشكالية كتاب التاريخ تشغل الرأي العام والتربويين بين المناديين بضرورة توحيد كتب التاريخ وبناء ذاكرة وطنية وآخرين نادوا بضرورة التركيز على بناء مهارات التأريخ والتفكير التاريخي في المدرسة.... قراءة المزيد

أنطوان قربان
أنطوان قربان
ما بعد حلب

ما بعد حلب

في هذا المكان بالذات، لفت شبلي ملاط إلى تزامن وفاة فيلسوف الأنوار السوري، صادق جلال العظم، وسقوط المدينة السورية الكبرى، حلب. يا لها من مصادفات! ما تبقّى من الإنسانية العاقلة كان يحبس أنفاسه منذ... قراءة المزيد

ديفيد داود- محلل في
ديفيد داود- محلل في "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" بواشنطن
إذا استثنى الأسد سيُمَكِّنُ

إذا استثنى الأسد سيُمَكِّنُ "حزب الله"

حقّق "حزب الله" إنجازاً في أواخر تشرين الأول الماضي عبر إيصال مرشحه المفضل، ميشال عون، إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية. واليوم يتجه الحزب إلى الإفادة بطريقة غير مباشرة من نتائج انتخابات أخرى جرت على... قراءة المزيد

طلال خواجة- أستاذ جامعي
طلال خواجة- أستاذ جامعي
الجامعة ودور طرابلس في إعمار سوريا

الجامعة ودور طرابلس في إعمار سوريا

من الطبيعي أن يشعر الناس بالملل والإحباط، إن لم نقل بالاشمئزاز بعد مرور زمن كبير على إطلاق حركة المدينة الجامعية في "المون ميشال"، ذلك أن السلحفاة والأرنب وصلا إلى خط النهاية ولم يصل أي من الأبنية... قراءة المزيد

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العالم العربي

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دوليات

العالم يستقبل الـ2017 بالأمل والألعاب النارية وسط اجراءات امنية مشددة (صور وفيديو)

العالم يستقبل الـ2017 بالأمل والألعاب النارية وسط اجراءات امنية مشددة (صور وفيديو)

دشنت أسهم نارية عملاقة احتفالات استقبال العام الجديد في سيدني في ظل اجراءات أمنية مشددة بعد عام شهد سلسلة من الاعتداءات الدموية ضد مدنيين.فمن واغادوغو الى اسطنبول واورلاندو وبروكسل وباريس ونيس...

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رياضة

رئيس الاتحاد اللبناني لكرة المضرب لـ"النهار": نعيد البناء من الصفر... ما هي الاولويات؟

رئيس الاتحاد اللبناني لكرة المضرب لـ"النهار": نعيد البناء من الصفر... ما هي الاولويات؟

يعول كثيرون على نتائج ايجابية من التغيير الواسع الذي طال اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة المضرب (التنس) التي انتخبت منذ شهرين بالتزكية برئاسة رجل الاعمال اوليفر فيصل، والتي قد يشكل انتخابها...

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علوم وتكنولوجيا

هل عليكم الابتعاد عن "فايسبوك"؟

هل عليكم الابتعاد عن "فايسبوك"؟

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن الابتعاد عن"#فايسبوك" يزيد الراحة العاطفية والرضا عن الحياة، مقارنةً بالأشخاص المدمنين على هذا الموقع. وشارك الدراسة التي نشرت تفاصيلها في...

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إقتصاد

الجزائر تخسر 76 مليار دولار... والسبب؟

الجزائر تخسر 76 مليار دولار... والسبب؟

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن احتياطي #الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 114 مليار دولار مع نهاية العام 2016، بعدما كان 190 ملياراً نهاية العام 2013، وذلك بسبب "الصدمة النفطية". وأكد...

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صحّة

كيف تتجنب عوارض الثمالة بعد حفلة رأس السنة؟

كيف تتجنب عوارض الثمالة بعد حفلة رأس السنة؟

يستقبل الناس ليلة رأس السنة مودعين عاماً ومتأملين أن يحمل العام الجديد الأفضل لهم، ولا تكتمل هذه السهرة لدى البعض إلاَّ باحتساء الكحول ليستيقظوا في اليوم التالي معانين من آثار الخمر. لذا، وجد...

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موضة وجمال

تفاصيل إطلالة هيفا اللافتة للأنظار!

تفاصيل إطلالة هيفا اللافتة للأنظار!

توجّهت الفنانة #هيفا_وهبي بجزيل الشكر إلى ردود فعل الناس على إطلالتها أمس ضمن برنامج "منا وجر" ("أم تي في")، وأضافت معلّقة عبر "تويتر": "كتير مبسوطة لوجودي في هذه الحلقة". أما إطلالتها، فبدت فاتنة،...

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فن ومجتمع

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حول العالم

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سياحة وسفر

6 أماكن ساحلية في العالم لن تصدّق وجودها (بالصور)

6 أماكن ساحلية في العالم لن تصدّق وجودها (بالصور)

إنها من أكثر الأماكن الساحلية التي تتصف بالغرابة عالمياً نظراً لفرادتها ومناظرها الطبيعية الخلّابة وقصّتها الخارجة عن إطار المألوف، بحسب ما أشار موقع rough guides الالكتروني. فهل سبق لكم أن زرتم...

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طبخ

ها هي طريقة تحضير طبق التفاح المخبوز مع السكر

ها هي طريقة تحضير طبق التفاح المخبوز مع السكر

تتعدد أطباق الحلويات وأصنافها، ولكن لا تلائم جميع الأنواع فصل الشتاء البارد. طبق التفاح المخبوز مع السكر هو من أشهر وأسرع الحلويات الشهية التي تناسب الأجواء الشتوية وخاصة أجواء الأعياد. ها هي طريقة...

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