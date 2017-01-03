قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن 12 مقاتلا إسلاميا من المعارضة المسلحة قتلوا في غارات جوية في محافظة #إدلب بشمال غرب سوريا اليوم. وأضاف المرصد الذي يراقب الحرب في سوريا أن طائرات...