إن أي حديث عن إصلاحات انتخابية جذرية تُعتمد في قانون يصدر ضمن المهل ويمكن تطبيقه من دون تمديد، بات مسألة مستحيلة. إذ تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه إقرار قانون انتخابي يلبّي تطلعات اللبنانيين في... قراءة المزيد
لا يعنينا من قرار السيّد دونالد #ترامب رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة بمنع استقبال مواطني بعض الدول، ومنها الوطن السوريّ، سوى تمييزه، في قراره، ما بين المسلمين والمسيحيّين. قراره شأنٌ أميركيّ... قراءة المزيد
... ولكن إن فَسُدَ الملح فبماذا يُملّح؟ (إنجيل متّى) فلنبدأ بالتذكير بمبدأ أساسي يبدو أنه لم يعد قائماً في لبنان: إن الثروات العامة، بما فيها الأموال العامة، هي ملك جميع المواطنين اللبنانيين وليست... قراءة المزيد
البلاد غارقة في البحث عن قانون جديد للانتخابات.في المظهر، هذا أمرٌ عاديٌّ وطبيعي. فالتحوّلات السياسية والديموغرافية بعد ستة عقود تتطلّب إعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يحدّد طريقة تمثيل... قراءة المزيد
يُلاحظ من النقاش الدائر حول القوانين المختلفة المقترحة للانتخابات النيابية المقبلة أن ثمة قاسمين مشتركين بينها، أولهما التناقض التام بينها وبين نص الدستور وروحه، وثانيهما أنها تخلّ بمعادلة دقيقة... قراءة المزيد
فوجئ الكثيرون بابتسامتي العريضة عندما قدّمت استقالتي الخطية من مجلس النواب في حزيران الماضي، وظنّوا أنني سأعود عنها سريعاً أو انني توّاق الى العودة الى القطاع الخاص بعد تجربة مرّة في الحياة العامة.... قراءة المزيد
الانتخابات الرئاسية، على رغم كل الضجيج الذي تثيره وسيطرتها على الأنباء، لا تُغيِّر عادةً الكثير في البلاد. وهذا ليس أمراً سيئاً بل إنه مؤشّر عن قوّة الديموقراطية الأميركية. نادراً ما تبتعد هذه... قراءة المزيد
ودّعت عائلتها، قصدت ثانويتها في #عمشيت، وانطلقت الى المجهول، مكملة رحلتها مع شاب سوري عمل في منزلهم مدة من الزمن. على ما تقول الرواية المتداولة، أغواها، أوقعها في حبه، وبعدها فخه، خطفها من بين...
قال فؤاد شريف وهو عراقي منع مع اسرته من السفر الى الولايات المتحدة بعد الحظر الذي اعلنه الرئيس دونالد #ترامب انه تلقى تصريحا بالدخول. وكان شريف وزوجته واطفاله الثلاثة، وهم يحملون جميعا تأشيرات...
ابدى حلف شمال الاطلسي مجددا الاربعاء استعداده لدعم القوات البحرية الليبية في التصدي لمهربي المهاجرين قبالة سواحل هذا البلد، اذا طلبت السلطات منه ذلك.وذكر الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ خلال...
حقق المنتخب اللبناني انتصارا مستحقا على نظيره منتخب الاردن، ضمن منافسات اليوم الثاني من فعاليات بطولة غرب اسيا لكرة السلة، المؤهلة لبطولة آسيا 2017 التي ستقام خلال شهر اب على الاراضي اللبنانية،...
اعلن باحثون انهم عثروا على اثار بروتينات على #ديناصور يعود الى 195 مليون سنة، في ما قد تكون أقدم بقايا لأنسجة لينة يتم اكتشافها وفق ما اعلن علماء.وقال الاستاذ في جامعة تورنتو الكندية روبرت ريز...
أظهرت وثائق صادرة عن محكمة أن شركة #فولكسفاغن وافقت على دفع 1.26 مليار دولار على الأقل لإصلاح أو إعادة شراء وتعويض مالكي نحو 80 ألف سيارة ملوثة للبيئة تعمل بمحركات ديزل سعة ثلاثة لترات. وقد تضطر...
أظهرت دراسة نشرتها مجلة "The Lancet" الطبية البريطانية أنَّ العيش في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة قد يؤدي إلى فقدان الشخص لسنتين من عمره. وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعدما حللوا نتائج 48...
شوهدت العارضة الاميركية بيلا حديد تتنزه في العاصمة الفرنسية باريس منتعلة جزمة بيضاء من "الستراتش" من تصميم ستيوارت ويزمان، وهي مروّسة من الامام وتحظى بنعل رفيع وكعب متوسط الحجم. اما القسم الاعلى من...
تقدمت شركة "ذي مانجمنت غروب" (تي ام جي) بشكوى ضد الممثل الاميركي #جوني_ديب لتخلفه عن تسديد قرض مستحق لها. وافادت الشركة في شكواها ان الممثل الاميركي البالغ 53 عاما انفق مليوني دولار في الشهر في...
نمرّ في حياتنا بمشكلات وعقبات كثيرة تؤثر سلباً في نفسيتنا وتصرفاتنا، ولكن النجاح يكون في طريقة تخطي هذه المشكلات وتحويلها إلى طاقة إيجابية. هذا تحديداً ما فعلته الأم بيتسي أيالا بعدما اكتشفت أن...
في صحراء جنوب #الكويت، ينصب احمد الشمري و15 من اقاربه واصدقائه مخيما يستمر خمسة اشهر، مواصلين تقليدا قديما للبدو في منطقة الخليج، ومستفيدين من الطقس المعتدل في الشتاء للخروج من المدينة وتنشق هواء...
المكونات:عجينة الفطيرة:- كوب من الدقيق العادي- ¼ كوب من الجوز المطحون الناعم- ملعقة كبيرة من السكر- رشة ملح- ½ كوب من الزبدة غير المملحة والمقطعة إلى مكعبات صغيرة- ملعقتان كبيرتان من الماء...
نصادف في يومياتنا عشرات الحسابات التي تعود لأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي. ونُفاجأ أن الأهل شخصياً أقدموا على إنشاء حساب شخصي باسم أطفالهم واشتروا لهم هاتفاً خاصا،ً وهم في العقد الأول من عمرهم....