في منتصف التسعينيات وبعد غياب دام عشرين عاما عن الساحة الدولية، أطل لبنان الرسمي والشعبي من جديد على العالم من خلال المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع الخاص بالمرأة والمنعقد في بيجينغ. كانت المشاركة... قراءة المزيد
بعد التدخُّل الروسي في الحرب السوريّة وما رافقه من تطويب بعض الجماعات المسيحيّة لصورة الرئيس الروسيّ "بوتين" ورفعه إلى مصاف القدّيس المنقذ والحامي للأقليّات المسيحيّة في بلاد الشرق، بتنا اليوم مع... قراءة المزيد
إن أي حديث عن إصلاحات انتخابية جذرية تُعتمد في قانون يصدر ضمن المهل ويمكن تطبيقه من دون تمديد، بات مسألة مستحيلة. إذ تكمن المشكلة الأساسية التي تواجه إقرار قانون انتخابي يلبّي تطلعات اللبنانيين في... قراءة المزيد
لا يعنينا من قرار السيّد دونالد #ترامب رئيس الولايات المتّحدة الأميركيّة بمنع استقبال مواطني بعض الدول، ومنها الوطن السوريّ، سوى تمييزه، في قراره، ما بين المسلمين والمسيحيّين. قراره شأنٌ أميركيّ... قراءة المزيد
... ولكن إن فَسُدَ الملح فبماذا يُملّح؟ (إنجيل متّى) فلنبدأ بالتذكير بمبدأ أساسي يبدو أنه لم يعد قائماً في لبنان: إن الثروات العامة، بما فيها الأموال العامة، هي ملك جميع المواطنين اللبنانيين وليست... قراءة المزيد
البلاد غارقة في البحث عن قانون جديد للانتخابات.في المظهر، هذا أمرٌ عاديٌّ وطبيعي. فالتحوّلات السياسية والديموغرافية بعد ستة عقود تتطلّب إعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يحدّد طريقة تمثيل... قراءة المزيد
يُلاحظ من النقاش الدائر حول القوانين المختلفة المقترحة للانتخابات النيابية المقبلة أن ثمة قاسمين مشتركين بينها، أولهما التناقض التام بينها وبين نص الدستور وروحه، وثانيهما أنها تخلّ بمعادلة دقيقة... قراءة المزيد
تاجر اياد. أ. بالذخائر مع السوري خالد رمال الذي كان ينقلها بدوره الى قائد مجموعة مسلحة في جرود عرسال ابو خالد . وأمن 500 طلقة اسبوعياً من السوري محمد عبد الباري لقاء 25 الف ليرة لبنانية . وتوقف عن...
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن 12 مقاتلا إسلاميا من المعارضة المسلحة قتلوا في غارات جوية في محافظة #إدلب بشمال غرب سوريا اليوم. وأضاف المرصد الذي يراقب الحرب في سوريا أن طائرات...
نشرت وسائل اعلام مصرية أن منفذ الاعتداء على الجنود قرب متحف #اللوفر هو عبد الله رضا رفاعي الحماحمي من مواليد محافظة الدقهلية، في 19 حزيران 1988. وقالت إن حساب عبدالله على تويتر على تويتر يظهر أن...
هنأ الخوري كبريال تابت رئيس مدرسة الحكمة هاي سكول في عين سعادة، فرع مريم أم الحكمة، فرق المدرسة وأكاديميتها الرياضيّة على النتائج المشرّفة التي حققوها في الألعاب الرياضيّة الجماعيّة والفرديّة في...
أطلق "#فايسبوك" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التعرف إلى أصدقاء جدد ممن يشاركونهم الاهتمامات نفسها أو يعيشون بالقرب منهم. Discover People أي اكتشاف الأشخاص، طرحها الموقع على نظامي "iOS" و"أندرويد"....
شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استمراراً للإقبال الأجنبي في سوق سندات الأوروبوند وارتفاعاً في الأسعار في سوق الأسهم، بينما بقيت قوى العرض والطلب متوازنة في سوق القطع وسط بلوغ الموجودات...
كثيرة هي الأمراض التي يضع لها الأطباء روشِتّة مليئة بالأدوية للعلاج. ولكن ماذا لو استبدلنا هذه الأدوية بأطعمة طبيعية كالجزر مثلاً. فالجزر يجمع فوائد صحية عدة، منها توفير الفيتامين أ للجسم والوقاية...
اختارت النجمة والعارضة السابقة الأوكرانية ميلا جوفوفيتش ماركة "#برادا" Prada لحضور العرض الأول لفيلم الشر المقيم - الفصل النهائي في لوس أنجلوس. فقد اختارت ثوباً للسهرة طويلاً بلون الخزامى والوردي...
بعزيمة مع بعض التوتّر، خطفت الإعلامية #داليا_فريفر رقماً قياسياً من موسوعة "غينيس"، باستضافة 45 ضيفاً خلال 12 ساعة بثّ مباشر، مدة كل مقابلة 15 دقيقة، ومن دون تكرار مضمون الأسئلة مع كل ضيف، لتسلّط...
انتهى المطاف بكلب كان يلهو بنحو غير متوقّع، بعدما احتجز وجهه داخل إطار عجلة إحدى السيارات، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل". الكلب يدعى بلايز، كان يلعب في باحته الخاصة حينما عثر عليه صاحبه محتجزاً...
في 2 شباط من كل عام يحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة (Wetland day)، وهو تاريخ اعتماد اتفاقية الأراضي الرطبة منذ العام 1971، التي وقعت في المدينة الإيرانية رامسار على شواطئ بحر قزوين. وهدفت هذه...
يعتبر الحساء من أكثر الوجبات المهمة في فصل الشتاء. فإليكم بحسب موقع " allrecipes" طريقة تحضير حساء الجزر بالكاري، وجبة سريعة وسهلة وخفيفة والأهم مغذية!المقادير:- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي-...
يضطلع الصديق المقرّب بدور محوري في حياة المراهق. ويكاد يكون العنصر الأهم في يومياته الى جانب الأهل. انه أكثر شخص يفهم مشكلاته، ويشاركه تفاصيل حياته الشخصية في المدرسة والحي وعلى الهاتف. ولا نبالغ...