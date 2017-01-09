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رأي

الأب صلاح أبوجوده اليسوعي
الأب صلاح أبوجوده اليسوعي
من أجل تفسير الميثاق تفسيراً دستوريًّا

من أجل تفسير الميثاق تفسيراً دستوريًّا

اكتسب الميثاق الوطنيّ أهميّة فاقت بأضعاف أهميّة الدستور، في سياق البحث عن حلول للأزمات الوطنيّة التي عرفها لبنان منذ الاستقلال إلى اليوم. بل إنّ نظرة موضوعيّة إلى مسار تلك الحلول، تبيّن أنّ تفسيرات... قراءة المزيد

كارول نخله- مديرة كريستول إنرجي
كارول نخله- مديرة كريستول إنرجي
الشفافية في قطاع النفط والغاز: كثرة كلام وأفعال محدودة

الشفافية في قطاع النفط والغاز: كثرة كلام وأفعال محدودة

التزمت مجموعة الدول الصناعيّة الثماني (مجموعة الثماني) - التي تشمل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأميركيّة - في اجتماع القمّة الّذي عقدته عام... قراءة المزيد

حليمة ابرهيم القعقور-أستاذة جامعية ودكتورة في القانون الدولي
حليمة ابرهيم القعقور-أستاذة جامعية ودكتورة في القانون الدولي
قد خذلتَ المرأة في بلادي يا دولة رئيس الوزراء

قد خذلتَ المرأة في بلادي يا دولة رئيس الوزراء

توقعنا من هذا العهد الجديد تدعيم أسس الديموقراطية، والعمل على توسيع المشاركة، لتشمل العدد الأكبر من شرائح المجتمع. توقعنا تعزيز العدل وانصاف المجموعات الأكثر ظلما، ورفع التمييز بكل أشكاله ضدها.... قراءة المزيد

المطران كيرلّس سليم بسترس
المطران كيرلّس سليم بسترس
تمر بنا الأعوام مرور الطير

تمر بنا الأعوام مرور الطير

هذه الليلة نبدأ عامًا جديدًا. ونتمنى بعضنا لبعض الخير، من غير أن نعلم ما الذي ينتظرنا في العام الجديد. الأعوام تمرّ الواحد تلو الآخر، وتمرّ بنا مرور الطير، كما يقول سفر المزامير: "أيّام سنينا سبعون... قراءة المزيد

وليد حسين- صحافي متخصص في الشأن الانتخابي
وليد حسين- صحافي متخصص في الشأن الانتخابي
النسبية الكاملة تفجّر الدولة!

النسبية الكاملة تفجّر الدولة!

غنيّ عن البيان أن النظام النسبي يؤمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع بحسب أحجامها الفعلية على أرض الواقع. ومن نوافل علم السياسة أن النظام الأكثري، إذا ما أخذنا معيار التمثيل حصراً، هو نظام جائر لأنه... قراءة المزيد

منى فياض- استاذة جامعية
منى فياض- استاذة جامعية
أنَخَاف من توحش

أنَخَاف من توحش "داعش" أم توحش العالم المتحضر؟

"داعش" تقوم بوظيفتها على أكمل وجه. "داعش" الشماعة التي عُلقت عليها مهمة القضاء على الثورة السورية، بعدما وُجِدت طرق أخرى للقضاء على الثورات في مصر وليبيا واليمن. سُوقت لنا "داعش"، التي يتركونها... قراءة المزيد

مهى شعيب- باحثة
مهى شعيب- باحثة
عن

عن "غسيل الدماغ الإيجابي" وتعليم التاريخ في لبنان

لا تزال إشكالية كتاب التاريخ تشغل الرأي العام والتربويين بين المناديين بضرورة توحيد كتب التاريخ وبناء ذاكرة وطنية وآخرين نادوا بضرورة التركيز على بناء مهارات التأريخ والتفكير التاريخي في المدرسة.... قراءة المزيد

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العالم العربي

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دوليات

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رياضة

بادشتوبر خارج بايرن ميونيخ

بادشتوبر خارج بايرن ميونيخ

اقترب مدافع بايرن ميونيخ هولغر بادشتوبر من الانتقال إلى أحد فرق الدوري الألماني "البوندسليغه" خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي. وارتبط بادشتوبر بالانتقال إلى مانشستر سيتي الانكليزي، إلا أن اللاعب...

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علوم وتكنولوجيا

تواؤم بين ساعات "سامسونغ" وهواتف "آبل"

تواؤم بين ساعات "سامسونغ" وهواتف "آبل"

كشفت "#سامسونغ" عن ميزة تجعل ساعاتها الذكية "Gear S2" و"Gear S3" متلائمة ومتوائمة مع هواتف "#آيفون". وتأتي هذه الميزة بعد إطلاق "سامسونغ" تطبيق "Gear" على متجر "آبل" "App store" الذي يسمح لمستخدمي...

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إقتصاد

فقرات

صحّة

IVF... خلاصكما للإنجاب!

IVF... خلاصكما للإنجاب!

تزوجت شذا في عمر الـ 35 وانتظرت مدة ثلاثة أعوام، حاولت خلالها شتَّى الطرق، إلاَّ أنها لم ترزق بولد. فسألت كل من حولها، فنصحوها باستشارة طبيب يعطيها الحل الأنجع. فما كان منه إلاَّ أنَّ نصحها باللجوء...

فقرات

موضة وجمال

تفاصيل إطلالة هيفا اللافتة للأنظار!

تفاصيل إطلالة هيفا اللافتة للأنظار!

توجّهت الفنانة #هيفا_وهبي بجزيل الشكر إلى ردود فعل الناس على إطلالتها أمس ضمن برنامج "منا وجر" ("أم تي في")، وأضافت معلّقة عبر "تويتر": "كتير مبسوطة لوجودي في هذه الحلقة". أما إطلالتها، فبدت فاتنة،...

فقرات

فن ومجتمع

طروب في لبنان بفترة نقاهة... لا نية لديها بالعودة

طروب في لبنان بفترة نقاهة... لا نية لديها بالعودة

تمضي الفنانة المعتزلة طروب فترة نقاهة في لبنان، بعدما احتفلت بالاعياد فيه مع الاصدقاء والمحبين، بعيدا من الاعلام والمقابلات، حيث لا نية لديها بالعودة على رغم تلقيها بعض العروض. وتبدو طروب بكامل...

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حول العالم

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سياحة وسفر

أكثر شركات الطيران أماناً في العالم

أكثر شركات الطيران أماناً في العالم

على الرغم من بعض المآسي التي طالت أخيراً عالم الطيران إلاَّ أنَّ وسيلة النقل هذه لا تزال واحدة من أسلم أشكال النقل. ووفقاً لموقع AirlineRatings.com الأوسترالي، فإنَّ عام 2016 كان ثاني أفضل الأعوام...

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طبخ

ها هي طريقة تحضير طبق التفاح المخبوز مع السكر

ها هي طريقة تحضير طبق التفاح المخبوز مع السكر

تتعدد أطباق الحلويات وأصنافها، ولكن لا تلائم جميع الأنواع فصل الشتاء البارد. طبق التفاح المخبوز مع السكر هو من أشهر وأسرع الحلويات الشهية التي تناسب الأجواء الشتوية وخاصة أجواء الأعياد. ها هي طريقة...

فقرات

حياتنا

هاجسٌ يؤرق العالم... ذئاب خارج أراضي المعارك

هاجسٌ يؤرق العالم... ذئاب خارج أراضي المعارك

قَتلُ المرتد القريب أولَى من الكافر البعيد، نظرية معاكسة اعتمدها تنظيم "داعش" مقارنة بـ"القاعدة" التي حاولت هزَّ النظام الأميركي في عقر داره في 11 أيلول 2011، ليعود "داعش" ويقتدي بالتنظيم الأم...

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مجتمع ومناطق

15:51

اتّبعوا هذه الارشادات لتجنّب أخطار العاصفة!

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16:49

الجيش: إحالة السوري خالد أحمد قرقوز الملقب بـ"خالد الزميل" على القضاء، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي في جرد عرسال، ومشاركته في الاعتداء على مراكز الجيش

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19:10

بالصورة: الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز مرحّباً بالرئيس عون في مطار الملك خالد بالرياض

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21:41

الرئيس عون: لا حاجة على مستوى لبنان لقيام "طائف جديد" لأن لدينا القدرة ان نصنع تعديلات معينة اذا ارتأينا وجود حاجة اليها