... ولكن إن فَسُدَ الملح فبماذا يُملّح؟ (إنجيل متّى) فلنبدأ بالتذكير بمبدأ أساسي يبدو أنه لم يعد قائماً في لبنان: إن الثروات العامة، بما فيها الأموال العامة، هي ملك جميع المواطنين اللبنانيين وليست... قراءة المزيد
البلاد غارقة في البحث عن قانون جديد للانتخابات.في المظهر، هذا أمرٌ عاديٌّ وطبيعي. فالتحوّلات السياسية والديموغرافية بعد ستة عقود تتطلّب إعادة النظر في النظام الانتخابي الذي يحدّد طريقة تمثيل... قراءة المزيد
يُلاحظ من النقاش الدائر حول القوانين المختلفة المقترحة للانتخابات النيابية المقبلة أن ثمة قاسمين مشتركين بينها، أولهما التناقض التام بينها وبين نص الدستور وروحه، وثانيهما أنها تخلّ بمعادلة دقيقة... قراءة المزيد
فوجئ الكثيرون بابتسامتي العريضة عندما قدّمت استقالتي الخطية من مجلس النواب في حزيران الماضي، وظنّوا أنني سأعود عنها سريعاً أو انني توّاق الى العودة الى القطاع الخاص بعد تجربة مرّة في الحياة العامة.... قراءة المزيد
الانتخابات الرئاسية، على رغم كل الضجيج الذي تثيره وسيطرتها على الأنباء، لا تُغيِّر عادةً الكثير في البلاد. وهذا ليس أمراً سيئاً بل إنه مؤشّر عن قوّة الديموقراطية الأميركية. نادراً ما تبتعد هذه... قراءة المزيد
لم تعد تعز تعزاً ولا حلب حلباً، لقد تغيّر شكل المدينتين. الموصل كذلك لم تعد تلك التي نعرفها ونعشقها. بن غازي هي الأخرى تبدّل وجهها وتوارى رونقها. الشام ما عادت شاماً و#اليمن لم يعد يمناً. تلك... قراءة المزيد
اليوم، وفي ظلّ هذا الزمن الصعب، تسود شريعة "لك ما لك و لي ما لي". الكلّ يُورث و الكلّ يرث، و تبقى الطبيعة ملكاً سائباً و حقّاً ضائعاً منتهَكاً، الجميع يستغلّها و يستثمر فيها. يوماً بعد يومٍ لن يظلّ... قراءة المزيد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، "قوة الأمن في لبنان، إذ أن الأجهزة يقظة رغم المخاطر التي تتعرض لها المنطقة"، مشددا على "ضرورة وضع حد للارهاب". وجزم في حديث الى "العربية...
اعتقلت السلطات المغربية عددا من الجهاديين المفترضين المرتبطين بتنظيم "#داعش" هذا الاسبوع كانوا يخططون لمهاجمة عدد من السفارات والمواقع السياحية في البلاد، وفقا لما صرح عبد الحق خيام، رئيس مكتب...
قال مصدر #سعودي رفيع المستوى لوكالة رويترز إن اتصالا هاتفيا جرى اليوم الأحد بين الرئيس الأميركي دونالد #ترامب و#الملك_سلمان بن عبد العزيز عاهل #السعودية.وأضاف أن الاتصال استمر أكثر من ساعة وتناول...
أحرز السويسري روجيه فيدرر لقب بطولة #أوستراليا المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه اليوم على الاسباني رافايل نادال في نهائي من خمس مجموعات، ليحرز في ختامه اول القابه الكبرى منذ 2012. وحسم فيدرر المصنف...
حدد باحثون اميركيون تعديلات جينية تسمح بمنح الطماطم الصناعية طعما لانها غالبا ما تكون مجردة منها.واوضح هاري كلي استاذ البستنة في جامعة فلوريدا الذي اشرف على الدراسة "سنعيد الى الطماطم الطعم الذي...
شهد الاقتصاد الاميركي تباطؤا كبيرا في الاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة، لاسباب اهمها انخفاض الصادرات بحيث سجل النمو للعام 2016 ادنى معدل له منذ 2011، بحسب ما كشفت وزارة التجارة اليوم. واظهر التقويم...
تعتبر لعبة Puzzle من الألعاب التي تساهم في تطوير الذهن وزيادة الدقة وتحسين القدرة على تركيب الأحجية في مكانها. ويعتبر يوم 29 كانون الأول اليوم الوطني للعبة الـ Puzzle ويحتفى به في الولايات المتحدة...
في صالون "مود هير" في قلب باريس جلستُ أنتظر غييوم بيرار ليُطلعني على آخر صيحات موضة الشعر خلال شتائنا الحاضر. بعد ثوان جاء إلي وأطلعني عبر الحاسوب على آخر ما صنعته أنامله وأنامل أخيه فريدريك من...
فاز #بديع_أبو_شقرا والثلاثة يستحقون الفوز: هو، فاليري أبو شقرا، ومارك حاتم. انتهى مشوارٌ عمره ثلاثة أشهر، رسم بأناقة الموسم الرابع من "Dancing With The Stars"- "رقص النجوم" ("أم تي في"). ختام...
تبدأ الاثنين محاكمة "الرجل العنكبوت" المتهم بسرقة 5 لوحات ثمينة من متحف الفن المعاصر في باريس مع اثنين من المتعاونين معه، رغم ان اللوحات ما زالت حتى الآن مفقودة. ويتهم فييران توميتش البالغ 49...
نشرت مجلة "كوندي ناست ترافلير" المتخصصة بشؤون السفر، شريط فيديو يظهر تطور زِيِّ مضيفات الطيران خلال القرن الماضي. شاهدوا الفيديو الذي يختصر تطور الزي من العام 1930 حتى يومنا هذا، حتى بإمكانكم رؤية...
تعود حكاية "الحارق أصبعو" الى زمن كان اللبنانيون خلاله يصنعون الخبز في منازلهم. الأفران لم تكن موجودة حينها كما هي عليه اليوم. ورغم سهولة تحضيرها في ذلك الزمن الغابر، الّا أنها كانت تشكّل جدلّا...
يُروَى أن فرقة من الجيش الأرجنتيني ضلت طريقها وأضاعت هدفها فدبَّ الخوف والوهن والجوع بجنودها إلى أن اهتدت الفرقة إلى إحدى حقول الجيربا فتغذى الجنود من أوراقها أيام عدة. وبعد عودتهم إلى وطنهم خضعوا...