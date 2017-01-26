ودّعت عائلتها، قصدت ثانويتها في #عمشيت، وانطلقت الى المجهول، مكملة رحلتها مع شاب سوري عمل في منزلهم مدة من الزمن. على ما تقول الرواية المتداولة، أغواها، أوقعها في حبه، وبعدها فخه، خطفها من بين...