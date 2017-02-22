الرئيس اليمني: مساعدة سعودية بقيمة 10 مليارات دولار

تحدّث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم، عن مساعدة سعودية لإعادة اعمار "المحافظات المحرّرة" بقيمة 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليارين وديعة لدى البنك المركزي اليمني.

ولم يصدر اي اعلان رسمي في شأن هذه المساعدة من #الرياض.

ونقلت وكالة "سبانت" الحكومية عن هادي قوله خلال لقاء مع معاونيه في عدن، ان "السعودية تدعم اعمار المحافظات المحررة بمبلغ 10 مليارات دولار ضمنها 2 مليار وديعة لدى البنك المركزي لدعم العملة الوطنية" الريال.

وشارك العديد من المحافظين في الاجتماع حيث طلب هادي من حكومته اعطاء الاولوية لإعادة اعمار "المحافظات المحررة".

وشدد خصوصا على الاهتمام بـ "الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات وغيرها ليلمس المواطن اعمال التحول ويستشعر وجود السلطات المحلية ودوران عجلة الاستقرار والبناء"، وفق الوكالة.