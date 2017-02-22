العالم العربي

المزيد من عناوين العالم العربي

المواضيع في النصّ

جديد الأخبار

المزيد من الأخبار

الأكثر قراءة اليوم

هذا الأسبوع

هذا الشهر

  1. 1
    بالصورة والفيديو: "نعيما" يا هشام... باسم مغنية ردّ الصاع
  2. 2
    ما المستجد الذي استدعى إطلالة ثانية لنصرالله في أسبوع واحد؟
  3. 3
    4 جامعات لبنانية تتقدم في التصنيفات الدولية
  4. 4
    "فيلم إباحي" جديد؟... كيم كارداشيان توضح
  5. 5
    سعاد قاروط العشّي: "دعسة" ناقصة!
المزيد من الأخبار
العالم العربي

الرئيس اليمني: مساعدة سعودية بقيمة 10 مليارات دولار


إقرأ هذا الخبر على موقع النّهار: www.annahar.com/article/543641
المصدر: (أ ف ب)

تحدّث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم، عن مساعدة سعودية لإعادة اعمار "المحافظات المحرّرة" بقيمة 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليارين وديعة لدى البنك المركزي اليمني.

ولم يصدر اي اعلان رسمي في شأن هذه المساعدة من #الرياض.
ونقلت وكالة "سبانت" الحكومية عن هادي قوله خلال لقاء مع معاونيه في عدن، ان "السعودية تدعم اعمار المحافظات المحررة بمبلغ 10 مليارات دولار ضمنها 2 مليار وديعة لدى البنك المركزي لدعم العملة الوطنية" الريال.

وشارك العديد من المحافظين في الاجتماع حيث طلب هادي من حكومته اعطاء الاولوية لإعادة اعمار "المحافظات المحررة".

وشدد خصوصا على الاهتمام بـ "الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات وغيرها ليلمس المواطن اعمال التحول ويستشعر وجود السلطات المحلية ودوران عجلة الاستقرار والبناء"، وفق الوكالة.

أخبار ذات صلة

قرّاء النهار يتصفّحون الآن

  An-Nahar TV

الأكثر قراءة اليوم

هذا الأسبوع

هذا الشهر

  1. 1
    بالصورة والفيديو: "نعيما" يا هشام... باسم مغنية ردّ الصاع
  2. 2
    ما المستجد الذي استدعى إطلالة ثانية لنصرالله في أسبوع واحد؟
  3. 3
    4 جامعات لبنانية تتقدم في التصنيفات الدولية
  4. 4
    "فيلم إباحي" جديد؟... كيم كارداشيان توضح
  5. 5
    سعاد قاروط العشّي: "دعسة" ناقصة!
المزيد من الأخبار

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

عاجل

دوليات

17:09

روسيا حائرة... ما علاقة وفاة تشوركين بديبلوماسي فجّ رأسه يوم انتخاب ترامب؟

جديد الأخبار

17:18

دي ميستورا: وقف إطلاق النار في سوريا هشّ، لكنّه صامد إلى حد بعيد

جديد الأخبار

17:19

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بدأت اعتصامها على درج المتحف

جديد الأخبار

17:23

دي ميستورا: روسيا طلبت رسمياً من النظام وقف القصف الجوّي في المناطق التي يشملها وقف إطلاق النار، وكتابة دستور جديد حقّ مقصور على الشعب السوري

جديد الأخبار

17:42

"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الصيفي في اتجاه الكرنتينا، وصولاً إلى الزلقا