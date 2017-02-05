الفرقاطة "المدينة" عادت الى جدة... الرياض مصممة على عملياتها العسكرية في اليمن

اكدت #السعودية ان الهجوم الذي شنّه #الحوثيون، واستهدف فرقاطة تابعة لقواتها قبالة اليمن الاسبوع الماضي، لن يؤثر في عملياتها في هذا البلد، حيث تقود تحالفا عسكريا عربيا.

واعلنت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان الفرقاطة "المدينة" التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وصلت الى قاعدة الملك فيصل البحرية في الاسطول الغربي في مدينة جدة. وذكرت ان الفرقاطة "تمكنت من الوصول الى جدة في الموعد المحدد، من دون أي تأخير من جراء الحادث".

وفي هجوم نادر في البحر الاحمر، قتل بحاران سعوديان عندما تعرضت الفرقاطة، اثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة الاسبوع الماضي، "لهجوم ارهابي نفذته ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية"، وفقا لقيادة التحالف العربي.

وتعاملت الفرقاطة مع الزوارق "بما تقتضيه الحالة". الا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة، مما نتج عنه "انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة، حيث تحكم طاقم البحارة بالحريق" واطفأه.

لكن الحادث ادى، رغم ذلك، الى مقتل البحارين الاثنين، واصابة ثلاثة آخرين بجروح. وبعيد الحادث، قال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية ان البحرية امرت بنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن، ردا على الهجوم، موضحا أنّ "يو اس اس كول" التي تدير العمليات في الخليج، تتمركز الآن في منطقة باب المندب، المضيق الواقع جنوب غرب اليمن.

وكان في استقبال الفرقاطة في جدة رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وقائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، وقادة عسكريون سعوديون آخرون.

وقال البنيان ان "مثل هذا الحادث لن يثني قوات تحالف دعم الشريعة في اليمن، عن مواصلة عملياتها العسكرية، حتى تحقيق هدفها الرئيسي في مساعدة الشعب اليمني والحكومة الشرعية، في استعادة الدولة، وحماية مقدرتها من المليشيات الحوثية الانقلابية"، على ما نقلت وكالة الانباء.

واعتبر ان "الحادث الارهابي الانتحاري يجدد تأكيد أهمية التصدي للمليشيات الحوثية التي باتت تشكلا خطرا إقليميا"، معتبرا أن "استخدام ميناء الحديدة اليمني الذي يقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين، لشنّ عمليات إرهابية، يمثل تهديدا صريحا لسلامة خطوط الملاحة الدولية".

ويسعى التحالف، بقيادة السعودية، منذ ان بدأ ضرباته ضد الحوثيين وحلفائهم في آذار 2015، الى فرض سيطرته في شكل كامل على المنافذ البحرية لليمن، بهدف منع وصول الاسلحة الى المتحالفين مع مناصري الرئيس السابق علي عبد الله صالح.