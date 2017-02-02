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اليمن: "القاعدة" تكمن لقافلة امنية... والاميركيون يقصفون احد معاقلها


إقرأ هذا الخبر على موقع النّهار: www.annahar.com/article/533723
المصدر: "أ ف ب"

قتل ستة من عناصر الشرطة اليمنية في كمين نسب الى تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، وفقا لمصادر امنية. وفي جنوب البلاد ايضا، حيث تنشط الجماعات الجهادية، اشارت مصادر قبلية الى قصف بحري "اميركي على الارجح" استهدف معقلا لـ"القاعدة". ويأتي ذلك بعد اربعة ايام من عملية اميركية ضد التنظيم في وسط اليمن.

وقال مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور قافلة تضم 30 من قوات الامن اليمنية كانوا متوجهين من لودر في محافظة ابين الى عدن في الجنوب. واضاف ان "تبادلا للنار مع مقاتلي القاعدة" اعقب الانفجار، لافتا الى ان "ستة من رجالنا قتلوا، واصيب آخرون" في الكمين.

وعلى بعد 30 كيلومترا، استهدفت منطقة خبر المراقشة الجبلية التي تعتبر معقلا لـ"القاعدة"، بقصف بحري من خليج عدن، وفقا لمصادر قبلية. واذ رجحت ان تكون "البحرية الاميركية" شنّت الهجوم، لم تدل بمعلومات عن اصابة اهداف او سقوط ضحايا.

الاحد الماضي، نفذ الجيش الاميركي عملية "كوماندوس" برية ضد "القاعدة" وسط اليمن، هي الاولى في ولاية الرئيس دونالد ترامب. وقتل خلالها جندي اميركي، واسفرت عن مقتل مدنيين ومقاتلين من "القاعدة".

 

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