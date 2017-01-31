اليمن: "امير" في "القاعدة" قُتِل في مواجهة مع قوات الامن في الحوطة

قتل قيادي محلي في تنظيم "#القاعدة" في #اليمن، في عملية لقوات الامن في الحوطة، كبرى مدن محافظة لحج الجنوبية، على ما اعلن قائد شرطة لحج صالح سيد، مشيرا الى ان "أمير" القاعدة في لحج عمار قائد قُتل في تبادل لاطلاق النار مع قوات مكافحة الارهاب بعدما رفض الاستسلام".

وافاد ان عملية الحوطة نفذت في اطار عملية واسعة لقوات الامن اليمنية المدعومة من تحالف عسكري عربي، بقيادة السعودية، ضد جهاديي "القاعدة" وتنظيم "الدولة الاسلامية".

ويستهدف الهجوم مواقع الجهاديين في لحج و#عدن وابين، وهي ثلاث من المحافظات الخمس التي تسيطر عليها القوات اليمنية الموالية للحكومة. ويسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم على باقي اراضي اليمن والعاصمة صنعاء.

وفي منطقة حضرموت جنوب شرق البلاد، قُتل ضابط الشرطة علي البكري مساء الاثنين على ايدي اعضاء مفترضين في "القاعدة"، على ما افاد مصدر امني، مشيرا الى ان المهاجمين تمكنوا من الفرار.

وقتل 21 جنديا من القوات الحكومية و7 متمردين في معارك عنيفة الاثنين في حرض وميدي في شمال البلاد، وفقا لمصادر عسكرية. وخلال تقدمها في هاتين المنطقتين الواقعتين تحت سيطرة المتمردين، وجدت القوات الحكومية نفسها تحت نيران العدو وفي حقل الغام، على ما قال احد هذه المصادر.