جندي اميركي قُتِل، 3 آخرون اصيبوا في الهجوم على "القاعدة" في اليمن

اعلن الجيش #الاميركي ان جنديا اميركيا قتل، واصيب 3 آخرون بجروح في الهجوم على موقع لتنظيم "القاعدة" في #اليمن في محافظة البيضاء وسط #اليمن ليل السبت-الاحد، موضحا ان 14 مسلحا من التنظيم الجهادي قتلوا في الهجوم نفسه.

وصرح الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة الوسطى الاميركية في تامبا في #فلوريدا: "يحزننا جدا خسارة احد عناصر قواتنا الخاصة". وقال مسؤولون عسكريون انه لن يتم الكشف عن اسم الجندي القتيل الى حين ابلاغ اسرته.

وقال الجنرال فوتيل "ان التضحيات كبيرة جدا في قتالنا ضد الارهابيين الذين يهددون الابرياء في جميع انحاء العالم". واشارت السلطات العسكرية الى ان العملية اثمرت عن الحصول على معلومات "من المرجح ان تقدم الينا نظرة عن مخططات ارهابية مستقبلية".

وذكر مسؤولون ان عمليات مماثلة ادت الى الحصول على معلومات استخباراتية عن لوجستيات تنظيم "القاعدة" وعمليات التجنيد والتمويل التي يقوم بها.

وكان مسؤول يمني محلي اعلن مقتل 41 مسلحا من "القاعدة" على الاقل في الهجوم، بينهم قادة، اضافة الى 8 نساء و8 اطفال.

نورة العولقي

كذلك، اعلن احد افراد عائلة الاميركي اليمني انور العولقي الذي قتل في غارة اميركية العام 2011 ان ابنة هذا الامام المتشدد قتلت ليل السبت-الاحد في الهجوم الاميركي الذي استهدف منازل وابنية لتنظيم "القاعدة" وسط اليمن. وقال ان "نورة، ابنة انور العولقي، والبالغة 8 اعوام، قتلت في الهجوم في يكلا، حيث كانت تعيش في منزل خالها"، وهو احد افراد عائلة الذهب.

وانور العولقي، احد ابرز قيادات تنظيم "القاعدة"، قتل في غارة اميركية نهاية ايلول 2011 بين منطقتي مأرب والجوف الواقعتين شرق وشمال العاصمة صنعاء. وبعد نحو اسبوعين، قتل عبد الرحمن العولقي، احد ابناء الامام المتشدد، في غارات في قرية عزان في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

واثارت تصفية المتطرف انور العولقي جدلا في الولايات المتحدة حول مدى سماح القانون للدولة الفيديرالية باغتيال مواطنين اميركيين باسم "الحرب على الارهاب".

ونورة واحدة من ثمانية اطفال قتلوا في الهجوم الاميركي الذي نفذ بواسطة طائرات من دون طيار ومروحيات قتالية وانزال جوي، وفقا لمصادر قبيلة ومحلية.

وقتل في الهجوم ايضا 8 نساء و41 من مسلحي "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، فرع تنظيم "القاعدة" في اليمن الذي تعتبره واشنطن اخطر اذرع التنظيم في العالم، وفقا للمصادر نفسها. وبين قتلى التنظيم الجهادي، 3 زعماء قبائل ينتمي اثنان منهم الى عائلة الذهب.

وهذا اول هجوم يستهدف التنظيم منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، القوة الوحيدة التي تمتلك طائرات من دون طيار قادرة على ضرب أهداف في اليمن.