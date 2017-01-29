اليمن: معارك في المخا توقع 109 قتلى من الحوثيين والجنود

قتل 90 من الحوثيين و19 جنديا يمنيا في معارك جديدة شهدتها مدينة المخا ومناطق محيطة بها على البحر الاحمر جنوب غرب اليمن في الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما افادت مصادر عسكرية وطبية.

وقال مصدر طبي يمني ان مستشفى العلفي العسكري في الحديدة القريبة من المخا "استقبل اكثر من 90 جثة (من الحوثيين) وعددا كبيرا من الجرحى. ونظرا الى عدم قدرة المستشفى على استيعاب الضحايا، تم نقلهم الى مستشفيات اخرى".

وذكر مصدر عسكري ان الشريط الساحلي من الحديدة حتى المخا على البحر الاحمر "تعرض لاعنف قصف جوي واستهداف لتعزيزات الحوثيين الآتية نحو المخا" من طائرات التحالف العربي، بقيادة المملكة #السعودية. كذلك قصف "معسكر خالد شرق المخا ومحيطه والمواقع الدفاعية التابعة له".

وأضاف المصدر العسكري ان "القوات (الحكومية) تقدمت" خلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة في الساعات الـ24 الماضية، واستعادت شوارع عدة في المدينة (المخا)"، مشيرا الى ان "المعارك لم تتوقف مع الحوثيين".

وقال مصدران احدهما عسكري، والآخر طبي في عدن، كبرى مدن الجنوب اليمني ومقر حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، ان القوات الحكومية خسرت 19 من عناصرها في المعارك الاخيرة.

في 7 كانون الثاني، شنّت القوات الحكومية هجوما واسعا شارك فيه الطيران وبحرية التحالف العربي لاستعادة عدد من المناطق الساحلية على امتداد البحر الاحمر من الحوثيين الشيعة.

ووفقا لمسؤولين في القوات اليمنية، يبدي الحوثيون وحلفاؤهم وانصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح مقاومة شرسة في المنطقة، خصوصا في المخا.

وقتل نحو 370 مقاتلا من الطرفين منذ بداية الهجوم الذي يهدف، وفقا لمصادر عسكرية، الى ابعاد الحوثيين من منطقة ذباب القريبة من مضيق باب المندب الذي يفصل بين البحر الاحمر والمحيط الهندي.