اليمن: القوات الحكومية تستعيد ميناء المخا الاستراتيجي على البحر الاحمر

استعادت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على ميناء المخا، المدينة الاستراتيجية المطلة على #البحر_الاحمر، والخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين وحلفائهم، على ما افاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وتقوم القوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي بعمليات تمشيط في الميناء، جنوب غرب المخا، وفقا للمراسل الموجود مع هذه القوات في ميناء المدينة الواقعة في محافظة تعز في جنوب غرب #اليمن.

ووفقا لحكومة هادي، استخدم المتمردون الحوثيون المدعومون من #ايران الميناء لتهريب السلاح، رغم الحظر البحري والجوي المفروض على المناطق الخاضعة لسلطة المتمردين من سفن وطائرات التحالف.

وتخضع المخا لسيطرة المتمردين منذ نحو عامين. ومنذ 7 كانون الثاني، تشن القوات اليمنية، مدعومة بطائرات التحالف العربي وسفنه، بقيادة السعودية، هجوما في منطقة ذباب، على بعد نحو 30 كيلومترا من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

والهدف الرئيسي لعملية "الرمح الذهبي" طرد المتمردين الحوثيين من المناطق المطلة على البحر الاحمر، على ساحل يمتد نحو 450 كيلومترا، عبر استعادة مدينة المخا، قبل التقدم نحو الحديدة ومنطقة ميدي القريبة من الحدود السعودية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية ان القوات الحكومية وصلت الى الاطراف الجنوبية لمدينة المخاـ حيث تخوض معارك مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم من مؤيدي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتشن طائرات التحالف العربي غارات على مواقع المتمردين، لمساندة القوات المهاجمة، وفقا للمصادر العسكرية نفسها. لكن وكالة الانباء الرسمية "سبأ" القريبة من السلطة المعترف بها اعلنت، نقلا عن مسؤول عسكري، ان القوات الحكومية تمكنت "من تحرير مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".

وتشارك مقاتلات التحالف العربي والمروحيات الهجومية بكثافة في المعركة. ويدفع الطرفان بتعزيزات يومية الى المخا واطرافها. واسفرت مواجهات جديدة في هذه المنطقة عن وقوع نحو 70 قتيلا من الطرفين السبت والاحد، علما ان نحو 70 مقاتلا لقوا مصرعهم منذ بداية الحملة.

وقتل في النزاع اليمني اكثر من 7400 شخص، واصيب نحو 40 الفا آخرين بجروح، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. لكن منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك قال الاسبوع الماضي ان اعداد قتلى النزاع قد تصل الى 10 آلاف شخص.