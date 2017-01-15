تبادل للنار عند الحدود مع اليمن... مقتل جندي سعودي

اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، مقتل جندي سعودي في مركز مراقبة حدودي مع اليمن خلال تبادل اطلاق نار السبت مع "عناصر معادية" اثر تعرض المركز لهجوم بالرصاص والقذائف، وفق ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.

وقال متحدث باسم الوزارة: "تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية والسيطرة على الموقف".

واضاف: "نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد" عريف في حرس الحدود.