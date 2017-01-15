العالم العربي

المزيد من عناوين العالم العربي

المواضيع في النصّ

جديد الأخبار

المزيد من الأخبار

الأكثر قراءة اليوم

هذا الأسبوع

هذا الشهر

  1. 1
    ريما مكتبي تعود... وتهزم المرض!
  2. 2
    توفي بطلق ناري عند حاجز للجيش على طريق الهرمل... ما السبب؟
  3. 3
    آلاف من "حزب الله" يعودون من سوريا
  4. 4
    القبض على والدة الطفلة التي وجدت بين النفايات في كفرشيما... التحقيقات جارية
  5. 5
    قتلوا بقطع رؤوسهم... مواجهة بين عصابتين إجراميتين ومجزرة جديدة!
المزيد من الأخبار
العالم العربي

تبادل للنار عند الحدود مع اليمن... مقتل جندي سعودي


(عن الانترنت).

(عن الانترنت).
إقرأ هذا الخبر على موقع النّهار: www.annahar.com/article/523266
المصدر: (أ ف ب)

اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، مقتل جندي سعودي في مركز مراقبة حدودي مع اليمن خلال تبادل اطلاق نار السبت مع "عناصر معادية" اثر تعرض المركز لهجوم بالرصاص والقذائف، وفق ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.

وقال متحدث باسم الوزارة: "تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية والسيطرة على الموقف".

واضاف: "نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد" عريف في حرس الحدود.

أخبار ذات صلة

قرّاء النهار يتصفّحون الآن

  An-Nahar TV

الأكثر قراءة اليوم

هذا الأسبوع

هذا الشهر

  1. 1
    ريما مكتبي تعود... وتهزم المرض!
  2. 2
    توفي بطلق ناري عند حاجز للجيش على طريق الهرمل... ما السبب؟
  3. 3
    آلاف من "حزب الله" يعودون من سوريا
  4. 4
    القبض على والدة الطفلة التي وجدت بين النفايات في كفرشيما... التحقيقات جارية
  5. 5
    قتلوا بقطع رؤوسهم... مواجهة بين عصابتين إجراميتين ومجزرة جديدة!
المزيد من الأخبار

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الألكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

عاجل

جديد الأخبار

08:06

قوى الأمن: طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات، مع وجود ضباب كثيف

مجتمع ومناطق

10:47

القبض على والدة الطفلة التي وجدت بين النفايات في كفرشيما... التحقيقات جارية