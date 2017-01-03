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اليمن: مقتل 5 جنود في "كمين" لـ"القاعدة" في ابين الجنوبية


الصورة: أ ب

الصورة: أ ب
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المصدر: "أ ف ب"

قتل 5 جنود يمنيين على الاقل، واصيب 9 في مواجهات مع مقاتلين من تنظيم "القاعدة" في ولاية ابين جنوب البلاد، حيث ينشط التنظيم الجهادي، وفقا لما افادت مصادر امنية.

ونصب عناصر من "القاعدة" كمينا لقوة من الجيش كانت في طريقها لتنفيذ عملية على موقع يسيطر عليه الجهاديون شرق مدينة شقرة الساحلية، وفقا للمصادر. واورد احدها ان 3 جنود قتلوا على الفور، وقضى جريحان متأثرين باصابتهما في المستشفى، لافتا الى ان مقاتلي "القاعدة" استولوا على آليتين عسكريتين واسلحة.

ولم تدل المصادر بحصيلة تتصل بخسائر محتملة في صفوف الجهاديين. لكن مصادر محلية اشارت الى مقتل 15 من "القاعدة" و11 جنديا، وهي حصيلة تعذر التأكد منها لدى مصادر عسكرية او اخرى مستقلة.

وتواجه القوات الحكومية اليمنية، مدعومة من تحالف عربي بقيادة الرياض منذ آذار 2015، المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق يمنية عدة، في مقدمها صنعاء شمالا، والجهاديين في جنوب البلاد وجنوب شرقها. واستغلت "القاعدة" وتنظيم "الدولة الاسلامية" عدم استقرار اليمن لتعزيز وجودهما.

 

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