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اليمن: غارة اميركية تصفّي القيادي في "القاعدة" جلال الصيدي


إقرأ هذا الخبر على موقع النّهار: www.annahar.com/article/515691
المصدر: "أ ف ب"

قتل قيادي محلي من تنظيم "القاعدة" وسط #اليمن بهجوم لطائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية، على ما أفاد مصدر أمني. وقال: "قتل قيادي في تنظيم "القاعدة" وأحد عناصره في غارة جوية لطائرة من دون طيار استهدفت مركبة للتنظيم في مديرية الصومعة في محافظة البيضاء".

وأكد ان "الغارة استهدفت المركبة اثناء مرورها في المنطقة. وكان يستقلها أمير تنظيم "القاعدة" في مدينة لودر في محافظة أبين جلال الصيدي وأحد اتباعه، مما أدى إلى مقتلهما على الفور".

والولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي تمتلك طائرات من دون طيار قادرة على ضرب أهداف في شبه الجزيرة العربية. وتعتبر واشنطن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الموجود في اليمن، الفرع الأخطر للتنظيم المتطرف.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ اكثر من 20 شهرا اوقع اكثر من 7 آلاف قتيل ونحو 37 الف جريح، وفقا للامم المتحدة.

 

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