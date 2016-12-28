ثاني يوم من المعارك في جنوب اليمن: 11 قتيلاً وتقدّم حكومي

قتل ثمانية من الحوثيين وثلاثة جنود اليوم في ثاني يوم من المعارك في محافظة شبوة جنوب #اليمن وسط تقدم للقوات الحكومية، وفق ما افادت مصادر عسكرية في هذه القوات.

وكانت القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي هاجمت الثلثاء المسلحين في مديرية بيحان على الحدود بين محافظتي شبوة ومارب.

وبيحان هي المنطقة الوحيدة في محافظة شبوة التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين الذين تم اخراجهم العام الماضي من خمس محافظات جنوبية.

وقالت المصادر العسكرية ان المواجهات تواصلت اليوم، في اطراف بيحان من ثلاثة محاور بينما نفذت مقاتلات التحالف العربي غارات لمساندة قوات الحكومة، مشيرة الى تقدم هذه القوات من المحاور الثلاثة.

واعلنت المصادر مقتل ثمانية حوثيين وجرح اخرين فيما قتل ثلاثة من القوات الموالية لهادي واصيب تسعة اخرون بجروح.



