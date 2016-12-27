اليمن: معارك في شبوة توقع 40 قتيلا من الحوثيين والجيش

قتل 28 على الاقل من المقاتلين الحوثيين، و12 جنديا في محافظة شبوة في جنوب اليمن، في معارك وسط محاولات من الجيش الحكومي لاستعادة السيطرة على اقليم بيد الحوثيين، وفقا لما افاد مسؤولون عسكريون.

وهاجمت القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المسلحين المتمردين في مديرية بيان على الحدود بين محافظتي شبوة ومارب. وبيان هي المنطقة الوحيدة في محافظة شبوة التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الذين تم طردهم العام الماضي من 5 محافظات جنوبية.

وقال مسؤول عسكري "ان حصيلة قتلى الحوثيين بلغت 28. كذلك، قتل 12 جنديا من القوات الشرعية". وافادت مصادر عسكرية ان القوات الحكومية تمكنت، بدعم من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، من اخراج المسلحين المتمردين من العديد من المواقع في الناحية. كذلك، اعتقلت 14 متمردا.

وقتل نحو 7 آلاف شخص في النزاع اليمني، منذ تدخل التحالف في آذار 2015، وفقا للامم المتحدة.