اليمن: القوات الحكومية تبادل الاسرى مع الحوثيين

اجرت القوات الحكومية اليمنية عملية تبادل للاسرى مع الحوثيين في وسط البلاد بعد وساطة قبلية، على ما اعلن احد المفاوضين.

وقال عبدالله الأشرف، وهو احد الوسطاء في تصريح: "تم الافراج عن 58 حوثيا اسروا في محافظة الجوف شمال البلاد، في مقابل الافراج عن 54 من انصارنا الموالين لقوات الشرعية ينتمون الى الجوف". وتمت عملية تبادل الاسرى في منطقة قانية على الحدود بين محافظتي البيضاء ومأرب في وسط اليمن.

في حزيران، اعلن المتمردون الحوثيون من جانب واحد اطلاق نحو 270 من المقاتلين الحكوميين الذين احتجزوا لمدة اشهر. وجاء ذلك بعد تبادل للاسرى في تعز جنوب غرب البلاد شمل 194 اسيرا من الطرفين بوساطة قبلية ايضا.

منذ اندلاع النزاع في #اليمن في آذار 2015، جرت عمليات تبادل محدودة للاسرى.